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Londres, 27 nov (EFE).- El Festival de Cultura Queer en español de Londres clausuró el jueves su sexta edición, y consolida así cada noviembre la presencia en la capital británica de una serie de espectáculos con temática LGTB o con autores con una 'identidad queer' y que se expresan en español.

Según explica a EFE su creador e 'ideólogo', Jorge Gárriz -fundador además de Romancero Books, librería especializada en Londres en literatura en español-, el festival nació en 2021 como un concepto fundamentalmente literario, para acercar al público hispanohablante en Londres la literatura LGTB, pero con el tiempo ha ido evolucionando de dos formas.

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Primero, el festival es cada vez más multidisciplinar, pues aunque la literatura domina el programa -presentación de libros, debates con autores, recitales de poesía-, poco a poco se han incorporado otras disciplinas como cine, música, teatro y danza. Este año, por ejemplo, el evento más exitoso fue la proyección del filme español 'La bola negra' en una sala de 500 asientos.

Y segundo, porque si en un primer momento se trataba de atraer a un público de lengua española carente de productos pensados para ellos en Londres, el festival se ha ido abriendo al público británico, y el inglés como lengua cobra más fuerza: así, se presentan libros traducidos al inglés y se invita a autores que generalmente puedan interactuar con el público en su lengua.

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Entre los autores invitados este año destacan Sara Torres, Pol Guasch, Hidrogenesse, Valeriano López, Patricia Langa o Julio Ruiz, pero junto a estos autores 'vivos' el festival ha querido homenajear a Federico García Lorca con una representación en inglés de 'Sonetos del amor oscuro', que fue la que cerró el festival ayer jueves.

Gárriz explica que desde 2021 en que nació el festival ha dado cabida a 67 eventos (17 solo este año) y ha atraído a 2.100 espectadores que han pagado su entrada, porque -reflexiona-, a diferencia de España, el público británico tiene totalmente interiorizado que la cultura cuesta dinero y que se debe pagar por ella.

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Esa venta de entradas -7 libras al principio, ahora 10- permite al festival cubrir parte de su financiación, mientras que el resto lo aporta el programa Movilidad de la Acción Cultural Exterior española o el Divertitas Institute, organismo inglés que promueve la diversidad y las expresiones culturales alternativas.

La consolidación del festival ha ido en paralelo al surgimiento de otros festivales similares en su temática en el resto de Europa, como es el caso de Cagliari, Lion y Hamburgo, lo que ha permitido crear una especie de "red europea" que facilita el flujo de artistas LGTB que transitan de un festival a otro y multiplica en cierta manera el impacto de los espectáculos. EFE

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(foto)