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Bogotá, 26 nov (EFE).- El espectáculo musical colombiano Delirio, que fusiona salsa y circo, celebrará este viernes sus 20 años de trayectoria artística con el estreno de ‘Periplo’, una obra que recorre con música en vivo las raíces culturales de la ciudad de Cali.

La presentación marcará dos décadas de un proyecto que ha convertido la cultura popular caleña en uno de sus principales atractivos turísticos y en una marca de ciudad conocida por ser la capital de la salsa en Colombia.

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Desde su primera función, el 5 de mayo de 2006, Delirio ha desarrollado 19 espectáculos, incluido ‘Periplo’, con los que ha llevado historias, ritmos y expresiones de la identidad local a escenarios nacionales e internacionales.

"Nos sentimos orgullosos de estos 20 años llenos de historias bailadas, donde cada vez que se abre el telón, nuestro colectivo de 400 personas entrega el alma en historias que se ejecutan sobre una pista de baile tapizada de oportunidades", afirmó el director general de la Fundación Delirio, César Galviz.

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El responsable destacó que el espectáculo combina cultura y entretenimiento y recoge elementos característicos de Cali, como los carnavales de Juanchito, las antiguas discotecas conocidas como grilles, las salsotecas y la música de bandas como Grupo Niche y Guayacán.

‘Periplo’, considerada por sus creadores como la obra maestra de Delirio, propone un viaje por diferentes lugares y elementos de la naturaleza que termina siempre en el punto de partida: el pueblo natal, como homenaje a Cali y a sus tradiciones.

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La obra está dividida en cuatro cuadros inspirados en la tierra, el aire, el agua y el fuego, que representan, respectivamente, el pueblo natal, la llegada, el reencuentro y la fiesta final.

A través de estas escenas, el espectáculo evoca el regreso de familiares y amigos a su lugar de origen, con imágenes de canoas, trenes, vehículos tradicionales y los siete ríos que atraviesan Cali.

Más allá del espectáculo, Delirio destaca el papel que ha desempeñado durante estas dos décadas en la formación y proyección de artistas de distintas disciplinas, entre ellos bailarines, músicos, artistas circenses y profesionales de la producción.

Ana María Cortés, directora de realización y vinculada al colectivo desde sus inicios, señaló que el proyecto ha servido como plataforma para que varias generaciones desarrollen sus capacidades y encuentren nuevas oportunidades profesionales.

Según Cortés, muchos de los artistas que han pasado por sus escenarios han continuado sus estudios, creado empresas, desarrollado proyectos propios y construido carreras más allá de la actividad artística.