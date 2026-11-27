27/11/2026 Pablo Alborán ha recibido un premio Ondas por su gira Global Tour KM0. El Teatre del Liceu de Barcelona ha sido el escenario de lujo que ha acogido un año más la gala de los Premios Ondas, los galardones más prestigiosos de la comunicación en nuestro país otorgados por el Grupo PRISA a los profesionales y proyectos más destacados del año en radio, televisión o música, y que este año han celebrado su 73ª edición con la presencia de numerosos rostros conocidos en una alfombra roja de altura por la que han desfilado entre otros Pablo Alborán, Andreu Buenafuente y Silvia Abril, Leyva, Malena Alterio, Javier Cámara, Jordi Évole, Luis del Olmo, Nuria Gago, o Mireia Belmonte. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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El Teatre del Liceu de Barcelona ha sido el escenario de lujo que ha acogido un año más la gala de los Premios Ondas, los galardones más prestigiosos de la comunicación en nuestro país otorgados por el Grupo PRISA a los profesionales y proyectos más destacados del año en radio, televisión o música, y que este año han celebrado su 73ª edición con la presencia de numerosos rostros conocidos en una alfombra roja de altura por la que han desfilado entre otros Pablo Alborán, Andreu Buenafuente y Silvia Abril, Leyva, Malena Alterio, Javier Cámara, Jordi Évole, Luis del Olmo, Nuria Gago, o Mireia Belmonte.

Una cita muy especial en la que Sara Canals, Llum Barrera -que ha acaparado todas las miradas con un original top blanco con mangas infinitas de tul tipo murciélago-, y Ana Morgade, que rivalizando en originalidad con su compañera ha dejado a más de uno sin palabras al posar con un mono en marrón chocolate y un bigote pintado como sátira a la masculinidad hegemónica, han ejercido como maestras de ceremonias, y en las que se ha distinguido en la categoría musical a Rosalía -mejor álbum del año por 'Lux'-; Leyva -Ondas a la trayectoria musical-, y Pablo Alborán, que además de recibir el galardón a Mejor espectáculo, gira o festival por Global Tour KM0, ha puesto voz a la gala.

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En otras categorías, Carlos Alsina se ha llevado el premio a Trayectoria radiofónica; Malena Alterio -deslumbrante con un traje negro con blazer de terciopelo- y Javier Cámara el de Mejor interpretación de Televisión por 'Cochinas' y 'Yakarta' respectivamente; Berto Romero, el de Mejor Comunicador por 'El Consultorio de Berto'; o Jordi Évole y Eduardo Casanova, distinguidos por el documental 'Sidosa'.

Una gala que arrancaba Amaral rindiendo homenaje a uno de los premiados de la noche, Leyva, versionando uno de sus temas más icónicos, 'Como si fueras a morir mañana', y a la que no ha podido asistir Rosalía por encontrarse fuera de España por motivos profesionales, aunque sí quiso estar presente con un mensaje en el que, muy emocionada, ha agradecido este reconocimiento en esta etapa tan dulce de su carrera musical en la que no deja de cosechar premios.

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También especialmente conmovido hemos visto a Pablo Alborán, que al subir al escenario a recoger su Ondas por su gira 'Global Tour KM0' con un impecable esmoquin ha pronunciado un discurso para agradecer a sus "cuatro ángeles" -sus padres, hermanos y sobrinos- su apoyo incondicional.