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DESTACADOS

ESPAÑA ELECCIONES

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Madrid - En vísperas de que termine la campaña para las elecciones del domingo en España y en el último día para votar por correo y en el extranjero, los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno -Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio)- participan en un debate organizado por la Academia de la Televisión.

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- Concluye la votación de los españoles residentes en el extranjero para las elecciones generales del domingo, un proceso protagonizado por la elevada afluencia a los consulados y por las urnas especiales para los afectados por la 'ley de nietos'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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IRÁN GUERRA

Isla de Ormuz (Irán) - Nastaran lo dejó todo en Teherán y se instaló en la diminuta isla de Ormuz para abrir un hotel en busca de una nueva vida, pero en lugar de ello se vio con una butaca en primera fila del pulso que mantienen Irán y EE.UU. por el estrecho, lo que ha detenido la vida en este lugar. Por Jaime León

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- Los conflictos bélicos en torno a algunas de las principales rutas marítimas del mundo y puntos estratégicos de paso, como el estrecho de Ormuz, han provocado un estancamiento del comercio marítimo, según el organismo de Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo (UNCTAD). (Texto)

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - El número de civiles que sufren amputaciones y otras heridas que cambian sus vidas y que deben someterse a largos procesos de rehabilitación sigue aumentando en Ucrania debido a la intensificación de los ataques aéreos rusos contra zonas civiles y al retraso en la entrega del exterior de sistemas de defensa antiaérea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- Los líderes de la Unión Europea (UE) llegaron este jueves a una cumbre extraordinaria divididos sobre si la futura ayuda a Ucrania debe ir ligada al presupuesto europeo, una vinculación impulsada por Alemania y respaldada por varios socios a la que se oponen países como la República Checa, Eslovaquia y Hungría. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El Kremlin advirtió de que el aumento de la financiación a Ucrania por parte de la UE, que podría ser incluido en el presupuesto de los Veintisiete para el período 2028-2034, podría afectar a las negociaciones de paz, y rechazó la tregua invernal, tanto energética como para la exportación de cereal por el mar Negro, exigida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Texto)

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ECUADOR ELECCIONES

Quito - Concluye la campaña de las elecciones locales de Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa busca arrebatar al correísmo el control de las principales ciudades del país como la capital Quito y Guayaquil.

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- Los presos sin sentencia firme son los primeros en votar en las elecciones locales de Ecuador. (Texto) (Foto) (Vídeo)

YEMEN CONFLICTO

Saná - Los combates continúan en Yemen y los hutíes mantienen la presión sobre Arabia Saudí con ataques con misiles mientras se redoblan los intentos de abrir un diálogo con la llegada al país del coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher.

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- Los hospitales en la provincia yemení de Marib, uno de los frentes de combate activos en la guerra en el Yemen, enfrentan una crítica escasez de insumos básicos como sangre y oxígeno para atender el alto volumen de heridos, alertó en una entrevista con EFE el cirujano hispano-cubano del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Eduardo Toro. Por Isaac J. Martín (Texto) (Foto) (Vídeo)

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SEX PISTOLS

Londres - Hoy hace cincuenta años que salió a la venta el considerado sencillo fundacional del punk, 'Anarchy in the UK' (Anarquía en el Reino Unido), con el que se dieron a conocer los británicos Sex Pistols, uno de los grupos más emblemáticos de un movimiento que tuvo un impacto mundial.

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ADEMÁS

CHILE DERECHOS HUMANOS | Al menos cinco exagentes de la dictadura chilena han quedado en libertad en los últimos meses antes de cumplir sus condenas, un hecho que organizaciones de derechos humanos atribuyen a la "inacción" del Gobierno del presidente José Antonio Kast en los tribunales y que -denuncian- favorece la impunidad de crímenes de lesa humanidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA INVERSIONES | La Habana - Cuba presenta su cartera de oportunidades para incentivar la inversión extranjera, dentro de la Feria Internacional de La Habana (Fihav 2026), en el único evento presencial de un encuentro que se desarrolla de manera virtual debido a la crisis económica y en medio de las sanciones de EE.UU. que ahuyentan los negocios foráneos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS ROLLING STONE | Ciudad de México - Los premios Rolling Stone en Español, entre cuyos nominados figuran Julieta Venegas, Kenia Os, Rosalía, CA7RIEL y Paco Amoroso, regresan a México para reconocer a las figuras más destacadas de la música latinoamericana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VIDEOJUEGOS FUTURO | Madrid - Jugar es cada vez más caro y la culpa es en gran medida de la IA. El videojuego se adentra en una era marcada por la subida imparable de los precios de las consolas debido al encarecimiento de los componentes, además de enfrentarse a la progresiva desaparición del formato físico. Por Celia Sierra (Texto) (Foto)

NUESTROS TEMAS

UMBERTO ECO | Bolonia (Italia) - Como los misteriosos monjes que imaginó en 'El nombre de la rosa', Umberto Eco atesoró durante su vida una inmensa biblioteca de 43.000 volúmenes. Diez años después de su muerte, gran parte de la colección ha sido trasladada a Bolonia con el desafío de mantener el orden en el que el pensador colocaba sus libros, como un mapa para entrar en su mundo. Por Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA PETRÓLEO | Caracas - Venezuela anunció recientemente un plan de protección ambiental en la COP31, pero ha redoblado su apuesta por la industria petrolera como una rápida palanca para la recuperación económica a contracorriente de la transición energética global y apoyado por Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Por Ricardo Barbar (Texto) (Foto)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones españolas del próximo domingo 29 en la que la oposición conservadora y de ultraderecha aspira a arrebatar el gobierno al progresista PSOE y a sus socios minoritarios, la agencia EFE termina de enviar este jueves una serie previa con la guía ESPAÑA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de pagos y de la inversión extranjera directa de Brasil en octubre. (Texto)

14:00 GMT.- La Habana.- CUBA ECONOMÍA.- El Gobierno de Cuba presenta su cartera de oportunidades de negocios para inversionistas foráneos en un contexto marcado por la crisis económica y la presión de EE.UU. sobre quienes inviertan en la isla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- ESPAÑA ELECCIONES.- Concluye la votación presencial de los españoles residentes permanentes en Panamá —al igual que en el resto de países con una demarcación consular— en la Embajada de España para las elecciones generales del 29 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00 GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza la segunda colocación de títulos de deuda en el mercado doméstico programada para noviembre. (Texto)

22:00 GMT.- Ciudad de México.- PREMIOS ROLLING STONE.- Los premios Rolling Stone en Español, entre cuyos nominados figuran Julieta Venegas, Kenia Os, Rosalía, CA7RIEL y Paco Amoroso, regresan a México para reconocer a las figuras más destacadas de la música latinoamericana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana.- FIDEL CASTRO.- Diez años después del fallecimiento del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), Cuba homenajea su figura con un espectáculo político-cultural en la escalinata de la Universidad de La Habana, en un momento crítico para la isla, marcada por una profunda crisis económica y energética y por el aumento de las presiones de EE.UU. para impulsar cambios económicos y políticos en el país caribeño. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- PARAGUAY ARGENTINA.- El presidente de Argentina, Javier Milei, realiza una visita a Paraguay en la que se reunirá con el mandatario paraguayo, Pedro Alliana, y con empresarios, entre otras actividades.

Ciudad de México.- MÉXICO ELECCIONES.- Analistas evalúan la crisis que atraviesa la dirección del Instituto Nacional Electoral (INE) a un mes de la renuncia de la entonces presidenta, Guadalupe Taddei, acusada de presunta corrupción, y de cara a las elecciones intermedias de 2027. (Texto) (Foto)

Europa

12:00 GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo rumano, Dan Neculăescu, con quien aborda la guerra rusa en Ucrania y sus efectos en el país vecino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30 GMT.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- El Banco Central Europeo (BCE) publica las actas de la última reunión de política monetaria.

13:00 GMT.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Organizaciones europeas que representan a agricultores y cooperativas del sector convocan una protesta en Bruselas contra las modificaciones de la Política Agraria Común propuestas para el próximo presupuesto europeo, coincidiendo con el inicio de una cumbre de líderes de la UE en la que se discutirá el marco financiero plurianual para 2028-2034. Place de Luxembourg. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA YIHADISMO.- Comienza el juicio a Emilie König, una de las yihadistas francesas más conocidas por su actividad propagandística en las redes sociales y capturada en Siria en 2018.

Cagliari.- JUANA RIVAS.- El juicio a la expareja de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, continúa en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia) con declaraciones de testigos de la defensa y de la acusación.

París.- FRANCIA CINE.- La casa de subastas Aguttes subasta el manuscrito original del filme del oeste 'Hasta que llegó su hora' (1968), del italiano Sergio Leone (1929-1989), un texto de 420 páginas estimado entre los 20.000 y los 30.000 euros y dedicado al compositor y cineasta francés Alan Simon. (Texto)

Moscú.- RUSIA JUSTICIA.- La Justicia rusa estudia una demanda de la agencia nuclear rusa Rosatom contra las empresas finlandesas Fortum y Outokumpu por daños derivados del incumplimiento de contratos.

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR TIPOS.- El banco central de Corea del Sur se reúne para evaluar las tasas de interés de referencia a corto plazo en el país asiático.

Nueva Delhi.- INDIA PROTESTAS.- El movimiento juvenil indio 'Cucarachas' y más de un centenar de organizaciones sociales marchan en Nueva Delhi para exigir la cancelación de la polémica revisión del censo electoral adelantada por el Gobierno.

Tokio.- JAPÓN GOBIERNO.- La oposición japonesa presenta una moción de censura contra el ministro de Educación, Yoshihiro Seki, apenas dos meses después de que asumiera el cargo, a raíz de un escándalo relacionado con la invitación a altos funcionarios del Gobierno a eventos de recaudación de fondos, por los que se cobró una entrada de 90.000 yenes (560 dólares) a cada participante.

Hong Kong.- HONG KONG INCENDIO.- Hong Kong conmemora el primer aniversario del incendio del complejo residencial Wang Fuk Court, que dejó 168 fallecidos, bajo un férreo despliegue policial durante los homenajes para “prevenir la sedición”, una medida defendida por las autoridades locales, pero denunciada por organizaciones como una campaña de hostigamiento, censura y detenciones arbitrarias. (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

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