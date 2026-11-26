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Kipsta ha presentado este jueves la octava generación de sus botas CLR, elegidas por Antoine Griezmann y diseñadas para jugadores que buscan marcar la diferencia a través de la velocidad, unas botas más ligeras que combinan un ajuste tipo segunda piel y una suela con tacos en forma de diamante para favorecer las aceleraciones y los cambios de dirección.

En el fútbol, la velocidad puede marcar la diferencia. Una aceleración, un cambio de ritmo o un movimiento inesperado pueden cambiar el rumbo de una jugada. Con esta idea, Kipsta presenta las nuevas CLR 8 Elite FG, la octava generación de sus botas más icónicas, diseñadas para acompañar a los jugadores que buscan llevar su rendimiento un paso más allá.

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Desarrolladas junto a jugadores profesionales como Antoine Griezmann, las nuevas CLR apuestan por la ligereza y la explosividad para responder a las exigencias del fútbol actual. Una propuesta centrada en tres aspectos clave sobre el terreno de juego: acelerar, cambiar de dirección y mantener el contacto con el balón en cada acción.

En esta nueva versión de las CLR, las características técnicas dan un paso más para llevar la ligereza y la sensibilidad al balón a otro nivel.

Con un peso inferior a 200 gramos en la talla 42, las CLR 8 Elite FG prescinden de todo lo superfluo para priorizar la ligereza. Su ajuste, concebido como una segunda piel, busca favorecer el contacto con el balón y ofrecer una sensación de proximidad durante el juego. La tecnología Skin Touch Control combina materiales flexibles para acompañar los movimientos del pie y ofrecer una sensación de proximidad durante el juego.

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La suela Speed Mov incorpora Pebax Powered*, un material ligero y rígido diseñado para favorecer el retorno de energía y proporcionar mayor reactividad en los apoyos. Los tacos fijos en forma de rombo completan el conjunto, con una geometría pensada para mejorar el agarre durante los sprints y los cambios de dirección sobre césped natural seco.

Además de priorizar la velocidad, las CLR 8 Elite FG incorporan elementos orientados a mejorar la comodidad durante el juego. Sus almohadillas en el talón y ante sintético, junto con las almohadillas Poron bajo la plantilla favorecen una pisada más confortable. La plantilla cuenta también con un revestimiento anti irritante, diseñado para ayudar a reducir las molestias provocadas por el roce.

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