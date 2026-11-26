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Lima, 25 nov (EFE).- Un ejemplar de la célebre novela 'Los miserables', del escritor francés Víctor Hugo (1802-1885), fue presentado en Perú entre las supuestas evidencias incautadas durante una investigación por presunta "afiliación terrorista" que la semana pasada llevó a la detención preliminar de dos cantantes de rap y otros activistas sociales peruanos.

Medios locales informaron este jueves que la obra fue parte del presunto material subversivo incautado por la Policía Nacional en la investigación del caso, en la que se incluyeron otros libros como 'Materialismo histórico' y 'La concepción proletaria del materialismo dialéctico'.

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Al respecto, la abogada defensora Indira Rodríguez informó que durante la diligencia defendió que "los objetos incautados son libros académicos, filosóficos, novelas de literatura y cultura general nacional e internacional".

Agregó que considerarlos como "material subversivo (...) representa una arbitrariedad y abuso de autoridad".

El diario La República señaló este miércoles que la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional incautó el ejemplar de la clásica novela el pasado 19 de noviembre pasado en la ciudad amazónica de Tarapoto, al encontrarlo en la casa del activista social David Tapullima, uno de los detenidos en este caso.

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El pasado jueves, los cantantes Pedro Gonzalo Mosqueira, conocido como Pedro Mo, y Brenda Denisse Mejía, cuyo nombre artístico es Brenda Jah, fueron arrestados en Cusco y Lima, respectivamente, por agentes de la Dircote.

En la operación también se detuvo, en la región amazónica de San Martín, a Polidoro Tapullima y David Tapullima, padre y tío de la diputada Jacqueline Tapullima, del partido izquierdista Juntos por el Perú, y a la colombiana Libia Tatiana Arcila.

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Según la Fiscalía, la orden se emitió tras una investigación que comenzó en mayo de 2025 por un presunto intento de reactivación de la organización subversiva Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a partir de la creación de colectivos sociales.

Al respecto, la abogada Rodríguez también informó a La República que Polidoro Tapullima tiene 60 años y es invidente desde hace siete años, a pesar de lo cual ha sido imputado por presunto entrenamiento armado.

"Es algo totalmente ilógico decir que una persona invidente desde hace varios años ha estado en el campo disparando", sostuvo.

La detención preliminar de los cantantes y los activistas sociales, por un plazo de 15 días, ha generado una gran polémica en Perú, donde las autoridades defienden esa medida, mientras que artistas, colectivos y organismos nacionales e internacionales exigen su liberación al considerar que se carece de pruebas concluyentes.

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El martes, el ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que "no es una arbitrariedad" y agregó que, cuando concluya el plazo de detención permitido por la ley, "se emitirán las conclusiones correspondientes". EFE