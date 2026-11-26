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Asunción, 25 nov (EFE).- Cientos de mujeres reclamaron este miércoles en las calles de Asunción, la capital de Paraguay, el fin de la violencia de género y la impunidad judicial de la que, afirmaron, gozan algunos agresores, en medio de una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Anualmente hay cerca de 40.000 denuncias en los juzgados de paz solicitando medidas de protección, es una cifra que va aumentando año a año", dijo a EFE la abogada del Consultorio Jurídico Feminista, Mirta Moragas, una de las convocantes de la manifestación.

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Cerca de 1.000 personas, la mayoría mujeres, atendieron al llamado y caminaron varios kilómetros desde una plaza capitalina hasta la sede de la Fiscalía paraguaya, que esta jornada reportó 24 feminicidios entre enero y noviembre de 2026, nueve menos que en el mismo periodo de 2025.

Tras la marcha, las mujeres leyeron un manifiesto en el que demandaron garantías de una vida digna, libre y segura.

Además, exigieron la devolución de los ahorros y la reparación laboral de las miles de mujeres que trabajaban para el Grupo Vásquez, un conglomerado de empresas que controlaba la entidad financiera Ueno bank, intervenida por el Banco Central el pasado 3 de noviembre.

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"Por eso el lema de este año es 'nos roban, nos matan, devuelvan nuestra plata', que busca articular también los reclamos ciudadanos sobre todo de falta de acceso a la Justicia, de falta de respuestas del Estado, en este caso en el tema de violencia hacia las mujeres, pero que no está desprendido de otras faltas de acceso a la Justicia que estamos viviendo", agregó Moragas.

Más temprano, la viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, Stela Villamayor, dijo a EFE que la cifras de feminicidios y casos de violencia contra la mujer en el país están "escalando", si bien los números siguen siendo bajos comparados con los de los países de la región suramericana.

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La funcionaria participó en el foro "En Primera Línea: Periodismo y responsabilidad frente a la violencia contra las mujeres", organizado con motivo de esta fecha y que contó, entre otros, con el respaldo del Ministerio de la Mujer, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Unión Europea (UE).

De acuerdo con la Fiscalía, en los primeros once meses de este 2026 al menos 36.036 mujeres han sido víctimas de violencia de género, lo que representa un promedio de 110 casos por día.