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Jaime León

Isla de Ormuz (Irán), 26 nov (EFE).- Nastaran lo dejó todo en Teherán y se instaló en la isla de Ormuz para abrir un hotel en busca de una nueva vida, pero en lugar de ello se vio con una butaca en primera fila del pulso que mantienen Irán y EE.UU. por el estrecho, lo que ha detenido la vida en este lugar conocido como el islote del arcoíris por sus playas rojas y sus montañas de colores.

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“Veníamos a los cafés de la playa a tomar algo y a ver la guerra”, dice a EFE Nastaran en el bulevar de esta isla de 42 metros cuadrados y 7.000 habitantes situada en el estrecho de Ormuz, frente a las costas de la ciudad de Bandar Abás.

La mujer de 33 años explica que durante los 40 días de bombardeos diarios estadounidenses e israelíes contra la República Islámica veía todos los misiles cruzar el cielo y las columnas de humo que se elevaban después de los impactos.

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“Veíamos la guerra en primera línea”, afirma en ese mismo bulevar junto con su amiga Masume, de 36 años, quien también se ha mudado a una isla que sufrió ataques en los primeros compases del conflicto y donde se ven buques a medio hundir en sus costas.

Ahora escuchan casi a diario las explosiones de petroleros y buques en el estrecho en el pulso iraní-estadounidense, explican las dos mujeres.

Irán trata de detener el tránsito de petroleo para forzar a Estados Unidos a aceptar sus condiciones para poner fin a la guerra, mientras que Washington busca recuperar el tráfico de crudo para bajar su precio y ha impuesto además un cerco a los puertos iraníes.

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La isla del arcoíris

Ormuz es conocida como la isla del arcoíris por los tonos rojos, naranjas, amarillos y violetas de su montañas, y sus playas de arenas rojas y brillantes, producto todo ello de su estructura geológica formada por sales y otros minerales.

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Los restos de un fuerte portugués ante el que las parejas se hacen selfies en tiempos normales recuerdan el pasado europeo en el golfo Pérsico

El lugar se ha convertido en un relajado destino turístico popular entre los jóvenes y las parejas por su ambiente tranquilo y su fama de liberal dentro de la República Islámica.

Por ello vinieron Nastaran y Masume: para dejar las contaminadas y estresantes urbes del Irán continental y optar por otro tipo de vida en una aspirante al Ibiza iraní con la apertura de un pequeño hotel.

Su proyecto vital quedó frenado con el comienzo de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero: los turistas han desaparecido y con ello el lugar está prácticamente paralizado.

En lugar de turistas, hay un despliegue militar que ha cerrado algunos de los puntos más conocidos del lugar, como la playa Roja -llamada así por el color de su arena- por “seguridad”.

Sin turistas, los negocios palidecen con hoteles sin huéspedes y modernos cafés con cojines donde tumbarse para disfrutar del atardecer - ahora vacíos -, que no desentonarían en la costa francesa.

“No pongo ni cinco cafés al día”, dice el dueño de uno de ellos que asegura que el año pasado preparaba cientos de tazas cada jornada.

Fatemeh, una mujer que vende en un puesto callejero el tradicional pan tamushi y el guiso de pescado ghalié mahi, es más cruda.

“Creo que estos han sido los peores meses que hemos vivido en las últimas dos décadas”, dice a EFE la iraní de 63 años.

En realidad no todos los turistas tienen los caminos cerrados a las coloridas playas de la isla.

La famosa playa Roja pasa de estar ocupada por unos pocos miembros de seguridad a llenarse de unas 50 mujeres tocadas con chador, la tradicional prenda negra que cubre todo el cuerpo excepto la cara.

Son profesoras de la ciudad de Isfahan (centro) y llegan aquí en un viaje organizado por el Ministerio de Educación y acompañadas por miembros de la Guardia Revolucionaria.

En la orilla las mujeres entonan “Alá es grande” con buques de fondo varados en el horizonte.

“No dejan venir a la isla a los turistas por cuestiones de seguridad”, dice a EFE una de las profesoras mientras pide posar para una fotografía con el único occidental presente en la isla. EFE

(Foto) (vídeo)