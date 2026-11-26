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Kiev, 26 nov (EFE).- Al menos siete personas han resultado heridas al atacar Rusia con misiles balísticos la capital ucraniana, según informaron la Fuerza Aérea de Ucrania y la Administración Militar de la ciudad.

Según ha explicado el alcalde, Vitali Klichkó, dos de los heridos están en estado grave.

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Rusia también ha atacado en las últimas horas la urbe de Járkov, en el noreste de Ucrania, donde dos personas han muerto al impactar un dron en un edificio de viviendas.

Otras tres personas han resultado heridas en ese ataque. EFE