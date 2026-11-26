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Varios manifestantes de la oposición iraní han interrumpido este jueves un evento celebrado en París en el que participaba el ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, un incidente sobre el que ha bromeado el homologo iraní del ministro, Abbas Araqchi.

"He aquí un circo delante de Jean Noel Barrot, organizado por su propio Ministerio", ha comentado Araqchi en redes sociales sobre el incidente durante un foro cuya organización ha coincidido con la polémica internacional desatada por los latigazos que las autoridades iraníes han propinado a una cantante por dar un concierto sin velo.

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La protesta ocurrió el miércoles por la noche durante un evento en la capital francesa destinado a dar voz a las mujeres iraníes y se complicó durante unos minutos porque, en un momento dado, comenzaron a enfrentarse a gritos simpatizantes de las dos grandes facciones de la oposición iraní, monárquicos e izquierdistas.

Tras la protesta, que evidencia la división existente en el seno de la oposición a las autoridades clericales de Irán, Araqchi ha recomendado a Barrot que "se centre en garantizar la libertad de expresión de los iraníes en Francia antes de ponerse a dar lecciones sobre lo que ocurre con los iraníes en Irán".

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