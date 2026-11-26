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Caracas, 26 nov (EFE).- La petrolera española Repsol y la italiana Eni invertirán conjuntamente 2.000 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros) durante los próximos cinco años en sus empresas con Venezuela, según un informe divulgado por el Gobierno venezolano para la recuperación económica del país suramericano.

En el documento 'Plan Venezuela Renace' -un extenso informe económico publicado esta semana- el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez revela que tanto Repsol como Eni "se comprometieron a invertir conjuntamente USD 2 mil millones durante los próximos cinco años en sus empresas mixtas" con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

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Así mismo, el documento detalla que la petroquímica española firmó en abril un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos y la estatal venezolana PDVSA para "incrementar la producción petrolera" en la empresa conjunta Petroquiriquire para "fortalecer su marco operativo en el país".

El texto añade que Repsol alcanzó, junto con Eni, acuerdos para superar el doble de la producción de gas mar adentro en el campo Cardón IV, que ambas empresas europeas operan y que se encuentra en el estado Falcón (noroeste).

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El acuerdo es para "exportar" el gas "en forma de gas natural licuado (GNL) a través de una terminal flotante, con el inicio de las exportaciones previsto para finales de 2031", explica el documento.

En febrero, Repsol informó que se estaba preparando para "restablecer y reanudar" las operaciones diarias en Venezuela, tras haber recibido unas licencias para operar en el país, según dijo entonces el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz.

En este sentido, Imaz señaló que la primera contribución tras el restablecimiento de operaciones sería continuar suministrando gas, necesario para el sistema eléctrico venezolano, y al mismo tiempo incrementar su elaboración.

En el marco de las licencias generales emitidas por la Administración estadounidense para flexibilizar las actividades en distintos sectores del país, Repsol ha firmado al menos tres acuerdos con el Gobierno venezolano y PDVSA para aumentar la producción de gas natural y de crudo.

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El primero de los acuerdos en mención tiene como objetivo reforzar la estabilidad a largo plazo de la producción de gas en Cardón IV y definir los mecanismos de pago, que incluyen la asignación progresiva de cargamentos de petróleo.

El segundo acuerdo permite a Repsol retomar el control de las operaciones en el activo de Petroquiriquire, incrementar su producción de petróleo en el país y garantizar los mecanismos de pago; mientras que el tercer acuerdo permitirá evaluar la posibilidad de desarrollar el área de Horcón, ubicada al sureste del Lago Maracaibo. EFE

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