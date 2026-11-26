Guardar

Bogotá, 26 nov (EFE).- El exministro colombiano Alejandro Gaviria se adentra en su último libro en el pensamiento del argentino Jorge Luis Borges, con quien comparte la idea de que la realidad material es inestable y dialoga desde la óptica de la actualidad.

"Hay cierta ensoñación que tenía Borges, cierta idea que parece un poco extraña, incluso de ciencia ficción, de que el universo es un sueño, de que la realidad material es inestable, de que uno tiene que mantener cierta perplejidad porque no sabemos muy bien qué es lo que nos rodea. Eso me conecta con Borges", confiesa Gaviria en una entrevista con EFE.

PUBLICIDAD

El libro 'Borges', publicado por Penguin Random House, surge de una lectura intensa del escritor argentino que el exministro colombiano asegura haber hecho en la última década y aprovechando que el pasado 14 de junio se cumplieron 40 años de su muerte.

"Este libro nace con dos o tres ensayos que se juntan en un tema y pensé: 'Aquí hay un libro'. Eso me permitió también hacer esa lectura activa, volver a Borges intensamente y explorar esas conexiones con este mundo extraño (de la actualidad)", añade.

PUBLICIDAD

Gaviria considera que Borges construyó una mirada hacia la democracia desde el escepticismo y agrega que, en su opinión, algunos de los elementos que planteó hace más de medio siglo siguen plenamente vigentes.

"A pesar de que denigró de la democracia en algunos momentos, yo creo que él tenía un límite moral. Y hay en su visión escéptica de la democracia también una reflexión interesante sobre estos tiempos, porque Borges de alguna manera desconfiaba de aquellos que lo prometen todo, pero que no van a poder cumplir, del papel del destructor de la política", explica.

PUBLICIDAD

A renglón seguido Gaviria, que fue rector de la prestigiosa Universidad de los Andes entre 2019 y 2021, añade que él es "un poco más optimista".

"Yo creo que la política tiene una dimensión mala, pero la reflexión sobre lo colectivo y el papel de la política en la sociedad sigue siendo importante", argumenta.

El exministro ve clave también en su análisis el hecho de que los libros más importantes de Borges fueran escritos durante el nazismo y el peronismo, por lo que cree que su opinión si viviera en la actualidad, donde proliferan los proyectos reaccionarios, "sería muy parecida a lo que opinó sobre el nazismo en su momento, que era una locura".

PUBLICIDAD

"Yo creo que ese mensaje que él dijo entonces lo estaría diciendo otra vez en este momento. Despreció a Perón emocionalmente. Nunca pudo entender por qué la gente lo seguía. Sus análisis del nazismo en algún momento eran, si se quiere, racionales. El peronismo no, era visceral completamente. Y él tenía quizás un punto ciego, no le gustaban las masas", añade.

Gaviria apela al poema 'El golem', que Borges escribió en 1958 y que trata sobre cómo el rabino de Praga creó a un autómata al que intentó educar, para hablar sobre inteligencia artificial (IA), una tema de absoluta actualidad.

"Estamos creando una tecnología que empezó un proceso de desarrollo espontáneo, que de alguna manera se está enseñando a sí misma, que ya está teniendo unos grados de autonomía que trascienden por mucho lo que sus creadores habían imaginado", apunta Gaviria.

PUBLICIDAD

Advierte que " llegará un momento en que no entenderemos esa tecnología y quizás no podremos comunicarnos con ella".

El exministro vuelve aquí a Borges. "En el fondo, esta idea que está al final del ensayo sobre 'El golem' que dice quizás la humanidad para salvarse tuvo que haber creado esta cosa, es la reflexión que estamos haciendo todos en este momento", señala.

PUBLICIDAD

"Esto está pasando mucho más rápido de lo que somos capaces de discernir. Hay, por supuesto, mucha confusión, pero yo creo que estamos en un punto de inflexión de la humanidad", reflexiona Gaviria. EFE

(foto)(video)