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Nueva York, 26 nov (EFE).- Bob Iger, el expresidente y exdirector ejecutivo de Walt Disney Company, dejó embarazada a una empleada durante una relación extramarital, según explicó The New York Times citando una biografía no autorizada que se publicará la próxima semana en Estados Unidos.

El libro, titulado 'The House of Mouse: Bob Iger and the War of Succession at Disney' firmado por el periodista de Wall Street Journal Robbie Whelan, documenta que Iger mantuvo una relación extramatrimonial consensuada, que resultó en un embarazo, cuando dirigía la cadena ABC.

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Según el New York Times, que tuvo acceso a la biografía de 528 páginas, la relación tuvo lugar a principios de 1990.

La cadena ABC pasó en 1996 a ser propiedad de The Walt Disney.

Whelan afirmó que la mujer, que en aquel entonces ocupaba un puesto inferior al de Iger en la jerarquía corporativa, supuestamente "sufrió un aborto traumático".

La empleada era una profesional del marketing de ABC, cuyo nombre no ha sido revelado por los medios.

Iger, de 75 años, se negó a ser entrevistado para el libro. Según explicó Whelan a NYT, el exejecutivo contrató a un abogado que envió cartas a la editorial advirtiendo de un relato potencialmente "falso y difamatorio".

Consultado por el Times, Disney respondió con un comunicado que no abordaba esa afirmación y que calificaba a Iger como uno de los directores ejecutivos más respetados de su generación.

La publicación del libro llega poco después de que Iger dejara la dirección de Disney, un cargo que ocupó entre 2005 y 2020 y de nuevo desde noviembre de 2022 hasta marzo de 2026. The New York Times la describe como una biografía "incómoda" que aparece cuando concluye su larga etapa en la compañía .

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De hecho, la biografía se publicará este martes 1 de diciembre, cuando tiene previsto asistir a su última reunión del consejo de administración de Disney. EFE