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Seúl, 26 nov (EFE).- El principal sindicato ferroviario de Corea del Sur inició este jueves una huelga de celo, marcada por retrasos en varias partes del país mientras los trenes operan a velocidades inferiores al límite permitido, como antesala a una movilización general en diciembre para exigir una mayor seguridad.

La "lucha por la seguridad operativa" lanzada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios surcoreano continuará hasta el 4 de diciembre, señaló la organización en un comunicado. La protesta consiste en cumplir "estrictamente" con todos los procedimientos de seguridad de los trenes.

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En concreto, explicó el sindicato, entre otras medidas los trabajadores ferroviarios realizan "minuciosas inspecciones" antes de la salida de los trenes, que operan a velocidades inferiores a los límites de velocidad.

La organización constató retrasos en varias partes del país, al igual que la agencia de noticias surcoreana Yonhap, que destacó la disrupción en los horarios de trenes de alta velocidad que conectan la capital con la ciudad de Busan.

El sindicato afirmó que la huelga de celo dará paso a una movilización general el 10 de diciembre si no se logran avances hacia sus reivindicaciones. La organización reclama aumentar de dos a tres los trabajadores encargados de determinadas inspecciones ferroviarias, incorporando un vigilante de trenes, advirtiendo de que la falta de personal compromete la seguridad.

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También exigen mejorar las instalaciones de descanso del personal ferroviario, al denunciar que algunos empleados deben compartir habitaciones con hasta otros nueve trabajadores durante sus periodos de descanso entre turnos, lo que, según el sindicato, aumenta la fatiga.

Los trabajadores denuncian que la significativa escasez de empleados también los obliga a trabajar durante los días de descanso y dificulta que los maquinistas puedan disfrutar de vacaciones y bajas médicas. EFE

(foto)