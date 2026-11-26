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El capitán de la selección española masculina de tenis, David Ferrer, ha confirmado este jueves que Carlos Alcaraz, pese a no jugar contra el equipo de Austria, sí "estará 'ready'" para disputar el próximo sábado en Bolonia (Italia) las semifinales de la Copa Davis ante el equipo de Gran Bretaña.

Ferrer admitió estar "muy orgulloso de los jugadores jóvenes" en esta fase final del torneo. "La verdad que me lo disfruto muchísimo y por supuesto no queríamos tener riesgo con el problema que tenía arrastrando físicamente Carlos. Y me alegro mucho porque Carlos el fin de semana estará preparado", desveló. "El sábado estará 'ready'", apostilló.

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En sus declaraciones para Movistar Plus desde el BolognaFiere Arena, el entrenador de Jávea valoró el triunfo contra los austriacos por 2-0. "Es normal, entendía que hay muchos nervios. Es el primer debut en las finales de Rafa Jódar, está viviendo emociones nuevas", comentó al respecto.

"También es verdad que Rodionov ha empezado muy bien jugando, muy bien tácticamente y sin nada que perder. Le ha costado al principio tener ritmo. En el segundo set lo que he intentado es tranquilizarle, que estaba todo bien, que había que buscar puntos largos para que él encontrara su 'timing' y así ha sido. Cuando ya ha empezado a jugar puntos más largos y Rodionov ha empezado a arriesgar más y tenía que jugar siendo más agresivo, la dinámica del partido ha cambiado", argumentó Ferrer.

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"Es una grata sorpresa Dani Mérida, sin duda, porque lo lleva con tranquilidad, con calma y no es nada fácil porque al final ha debutado este año en Copa Davis. Bien, la verdad. El primer set ha sido muy importante ganarlo porque, quieras o no, también ha empezado con nervios, el otro jugador ha tenido bolas de 'break'; pero yo creo que al sacar el primer set ya se ha quitado esos nervios y en el segundo se ha sentido muy cómodo", concluyó el seleccionador de España en la Copa Davis.