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Caracas, 26 nov (EFE).- El jefe negociador del chavismo en el diálogo con un sector de la oposición, Jorge Rodríguez, negó este jueves que en estas conversaciones se haya hablado sobre leyes electorales, en un momento en el que políticos como la líder opositora María Corina Machado presionan para la celebración de unos comicios presidenciales.

"Si me preguntas acerca de los elementos relacionados con las leyes electorales, pues no se ha tratado en la mesa de diálogo", respondió a periodistas el también presidente del Parlamento, en declaraciones desde la sede del Legislativo transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión.

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La jefa de la oposición en el diálogo, Dinorah Figuera, aseguró esta semana en una entrevista con EFE que aún queda un camino para que los venezolanos tengan "garantías" para poder celebrar unos comicios libres, pero consideró que existe una "posibilidad real" para que las elecciones sean en 2027.

Asimismo, prometió que "viene pronto" una reforma a la Ley de Procesos Electorales.

La renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente encabezado por funcionarios afines al chavismo, ha quedado relegada a que primero se reforme la ley de partidos políticos, pues muchas formaciones están inhabilitadas por la Justicia o han sido despojadas de sus directivas tradicionales.

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Además, actualmente se evalúa el artículo 105 de la Ley de Contraloría, que establece los mecanismos para una inhabilitación de candidatos.

Las últimas presidenciales celebradas en Venezuela fueron en 2024, cuando Machado apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, quien enfrentó a Nicolás Maduro y, según la oposición, fue el ganador, aunque el CNE proclamó vencedor al ahora mandatario depuesto, quien permanece detenido en Estados Unidos, sin luego publicar las actas.

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Machado y su equipo se han reagrupado para presionar por la celebración de nuevas elecciones presidenciales, y aunque la dirigente y nobel de la paz cuenta con el respaldo de la mayor coalición opositora para una eventual candidatura, primero deberá lograr que la Contraloría General levante la inhabilitación que pesa en su contra. EFE

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