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Buenos Aires, 26 nov (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado local letras y bonos por 26,71 billones de pesos (unos 16.437 millones de dólares), con lo que logró refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda que debe afrontar este jueves.

La Secretaría de Finanzas indicó -en un comunicado- que en la operación de este jueves recibió ofertas por 29,16 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 26,71 billones de pesos.

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"Esto significa un 'rollover' (refinanciación) del 104,87 % sobre los vencimientos del día de la fecha", precisó la entidad.

La operación de este jueves se presentaba como una de las más desafiantes del año, por el elevado volumen de vencimientos a refinanciar.

En la subasta de este jueves, el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre febrero de 2027 y junio de 2028.

El Tesoro realiza subastas programadas unas dos veces por mes y sus objetivos son captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 11 de diciembre. EFE