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Caracas, 26 nov (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, informó este jueves que el próximo martes se planteará ante el Legislativo la derogación de la llamada Ley Simón Bolívar -que castiga a quienes pidan sanciones contra el país-, como parte de los acuerdos alcanzados con un sector opositor para revisar normativas cuestionadas por la sociedad civil.

"Queremos informar al país que vamos a asumir la iniciativa legislativa para que la llamada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo sea derogada", indicó Rodríguez, quien en 2024 celebró la aprobación de esta norma, la cual, según dijo entonces, castigaría a los "traidores a la patria".

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El también hermano de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó que esta ley "obedeció a un momento muy puntual de una situación particular que vivía" el país y "cumplió en su debido tiempo su cometido".

Además, el líder de la Asamblea Nacional aseguró que no hay ningún venezolano que haya "sido sometido a los extremos establecidos" en esa ley y consideró "muy sano" que se derogue como un aporte al proceso de diálogo que lidera él en representación del chavismo con un sector de la oposición.

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La revisión de varias leyes, entre ellas la Simón Bolívar, fue un acuerdo que establecieron las partes en el tercer ciclo de diálogo en octubre pasado.

Jorge Rodríguez anticipó que el próximo martes 1 de diciembre llevará al Parlamento "todo el proceso para derogar esa ley", que fue aprobada en 2024 y contempla penas de entre veinticinco y treinta años de prisión, así como multas millonarias y sesenta años de inhabilitación política para quienes promuevan sanciones contra Venezuela.

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Tras su aprobación, la ley Simón Bolívar fue ampliamente criticada por varias ONG y considerada como "una herramienta de control" contra el disenso.