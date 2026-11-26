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Madrid, 26 nov (EFE).- Efectivos de salvamento continúan trabajando para evitar que el buque volcado al norte de la isla española de Ibiza, cuyo naufragio provocó la muerte de uno de los tripulantes, vierta al mar las cerca de 7.000 toneladas de gasóleo que transportaba en sus tanques, aunque la mancha oleosa detectada en el agua ya se ha evaporado.

Así lo informó en la tarde de este jueves la capitana marítima de Valencia (costa este española), Elena Delgado, quien afirmó que la mancha de 2,6 millas de extensión se evaporó y no hay contaminación en la zona.

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La embarcación 'Med Emre', de bandera maltesa pero de propiedad turca, volcó a unas 19 millas al noroeste de Ibiza y a 57 al este de Valencia.

Según las primeras averiguaciones, el origen del vuelco del buque podría estar en el "ingreso masivo de agua" en los tanques de lastre durante una noche en que se registraron, en esa zona, olas de cuatro metros y con "muy mal tiempo", lo que explicaría la causa de la "escora súbita" del barco y su posterior vuelco, añadió Delgado.

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La capitana indicó que el viernes por la mañana se hará una inspección del casco y de la parte sumergida por si hubo algún fallo de estructura, así como del calado real, con el fin de evaluar posibles actuaciones posteriores.

El Gobierno español activó el nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional por posible vertido contaminante del gasóleo de este buque, de 120 metros de eslora y siete de manga.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó el fallecimiento del tripulante y aseguró que "todos los medios" de salvamento, las administraciones públicas y organismos competentes "están trabajando de manera coordinada" para "esclarecer lo ocurrido, evaluar sus posibles consecuencias medioambientales y garantizar la seguridad de la zona", en un mensaje publicado en 'X'.

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El siniestro causó la muerte de un marinero turco de 46 años y varios heridos, que fueron trasladados a Ibiza, Valencia y Cartagena (sureste de España).

Dos de los seis heridos trasladados a Ibiza fueron dados de alta. Se trata de un hombre de nacionalidad turca de 42 años y un indio de 40 años, atendidos en el hospital por hipotermia leve.

Por otro lado, cuatro de los tripulantes del buque, entre ellos el capitán, llegaron esta tarde a Cartagena en un barco cablero que estaba en la zona del accidente.

Uno de ellos estaba herido con una pierna rota, por lo que fue trasladado a un hospital de Cartagena.

El equipo técnico y científico del Sistema de Observación Costero de Baleares (SOCIB) ejecutó simulaciones de deriva superficial ante un hipotético vertido del buque que muestran una trayectoria de las partículas que no alcanzaría el litoral ibicenco.

Por su parte, varias organizaciones ecologistas expresaron su inquietud por el posible impacto del vertido de combustible sobre el ecosistema de una zona de alto valor natural, que forma parte del corredor de cetáceos del Mediterráneo. EFE