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Bruselas, 26 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró este jueves que, si no hay un acuerdo este año, Francia no podrá negociar el futuro presupuesto de la UE hasta el segundo semestre de 2027, cuando ya cuente con una nueva persona como presidente tras las elecciones que se celebrarán en primavera en ese país.

"Si no hay acuerdo el 31 de diciembre, las discusiones se retomarán en el segundo semestre del año. Podrán ser técnicas en el primer semestre, pero se reanudarán formalmente en el segundo semestre de 2027", aseguró en una rueda de prensa en el marco de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas.

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Macron advirtió, además, de que en ese momento las conversaciones tendrían lugar "con evidentemente mucha más presión" y bajo "el riesgo de tener que tener un periodo transitorio" en el que "el presupuesto no esté completamente decidido el 1 de enero de 2028".

"No pienso que esta sea la solución deseable para Europa", subrayó Macron tras un encuentro en el que los Veintisiete han vuelto a constatar sus profundas diferencias sobre las futuras cuentas del bloque, que cubrirán el periodo entre 2028 y 2034, lo que hace peligrar que logren un pacto antes de que acabe el año, como se habían comprometido.

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El presidente francés lanzó este mensaje en el marco de una cumbre marcada por el nuevo borrador presentado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que recoge un recorte del 10,2 % sobre el volumen total y que Macron ha calificado como "error estratégico".

"Los 204.000 millones de euros de recortes realizados con respecto a la propuesta inicial de la Comisión son un error estratégico teniendo en cuenta lo que sabemos, lo que todos hemos analizado y compartido", afirmó.

El presidente francés cargó especialmente contra las reducciones de las partidas destinadas a garantizar la "soberanía" del bloque, es decir, las realizadas en las dotaciones de competitividad, seguridad y defensa o espacio, al tiempo que reiteró que no aceptará tampoco recortes en el capítulo de las ayudas agrícolas.

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"No puede faltar ni un euro de lo que Francia recibe hoy" de la Política Agrícola Común (PAC), enfatizó Macron, quien recordó que su país tiene asignados en el presupuesto actual un total de 66.250 millones de euros en este capítulo.

Por otro lado, Macron citó la inclusión del principio de la "preferencia europea" como la tercera "exigencia" de París en las negociaciones presupuestarias, porque si el bloque apuesta por "invertir en defensa, espacio y tecnologías estratégicas", este dinero "debe ayudar a construir una base industrial europea". EFE

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