26/11/2026 Blanca Romero EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Tras salir a la luz su ruptura con Quique Sánchez Flores y ante las informaciones de que su relación habría llegado a su fin por los celos y el control que Blanca Romero ejercía sobre su novio haciendo que la situación fuese insostenible entre ambos desde finales de verano, la modelo ha decidido dar un golpe sobre la mesa. Tras confesar en redes sociales que ella estuvo "muy enamorada pero él no la presumía nada", y estallar en Instagram afirmando que al igual que Shakira ahora va a defenderse porque no es cierto que sea celosa, este viernes romperá su silencio en de '¡De Viernes!' para dar su versión y revelar las verdaderas causas de que hayan emprendido caminos separados un año después de empezar su historia de amor.

Y lo primero que ha hecho nada más aterrizar en Madrid es desvelar cómo se encuentra y aclarar si está enfadada con Quique por lo que él haya podido contar a periodistas sobre las razones de su ruptura. "Yo estoy bien, bien, muy bien sí. Bueno hombre, enfadada también desde la comedia, no enfadada... Hay que enfadarse en esta vida por cosas serias que, gracias a Dios, tenemos salud y ya con eso tenemos todo" ha expresado con una gran sonrisa.

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"No puedo hablar porque ya os lo contaré todo en 'De Viernes" ha esquivado las preguntas de los reporteros sobre si está decepcionada con el sobrino de Lola Flores, si va a mostrar pruebas que demostrarían que no es celosa, y cómo se lleva con él tras el fin de su noviazgo, aunque sí ha confesado por qué ha cambiado de actitud y se ha decidido a sentarse en el plató del programa de Mediaset para hablar sobre su vida sentimental: "No lo sé. Yo creo que mi padre, fíjate. Era el sueño de él y podría soñar con verme en Estados Unidos en una peli maravillosa, pero él le hacía mucha ilusión. De hecho, él fue y yo creo que es él el que está moviendo los hilos" ha explicado.

Además, y a pesar de que no ha soltado 'ni prenda' sobre su relación actual con Quique ni ha revelado si ha hablado con él, sí ha dejado claro que "yo estoy muy bien, muchas gracias".

¿Posibilidades de reconciliación? Como ha respondido entre risas, "tendréis que esperaros hasta el viernes". "Es todo un show, hombre. La vida es un show" ha sentenciado sobre si el entrenador tendría que estar preocupado por lo que vaya a contar.

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Respecto a la ruptura de su exmarido Cayetano Rivera con Tamara Gorro, Blanca ha optado por mantenerse al margen y ha asegurado que "ya ahí no puedo comentar nada". "Yo me llevo bien con los dos, por supuesto. A Caye le adoro y ella es una niña que se la ve súper noble y súper buena, dispuesta a ayudar siempre y, bueno... eso tenéis que preguntárselo a Tamara. Ahí ya no os puedo ayudar, ¿vale?" ha zanjado, lanzando besos a la prensa al abandonar el aeropuerto.