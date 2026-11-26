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Ciudad de México, 26 nov (EFE).- El Banco de México (Banxico) elevó este jueves del 1,5 % al 1,9 % su previsión de crecimiento de la economía mexicana para 2026, tras un tercer trimestre con mejor desempeño de lo esperado, impulsado por los servicios y la recuperación de la industria.

En su informe trimestral, el banco central mexicano situó el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de este año entre el 1,7 % y el 2,1 %, frente al intervalo anterior del 1 % al 2 %.

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La economía mexicana creció un 0,7 % en 2025, la mitad del 1,4 % que registró en 2024.

Banxico anticipó que la actividad perderá ritmo en el cuarto trimestre y se acelerará gradualmente después.

Para 2027 mantuvo su previsión de crecimiento en el 2 %, mientras que para 2028 proyectó un avance del 2,5 %, que incorpora el efecto del año bisiesto.

El banco esperó que el consumo privado se recupere tras la debilidad mostrada este año y que la demanda estadounidense de bienes tecnológicos sostenga las exportaciones.

La inversión, en cambio, seguiría débil ante la incertidumbre sobre las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Entre los riesgos para el crecimiento, Banxico destacó que una menor inversión estadounidense en inteligencia artificial podría reducir la demanda de productos mexicanos.

A su vez, una ratificación del tratado favorecería la inversión y el comercio regional.

En materia de precios, ratificó el pronóstico que difundió el 5 de noviembre, cuando redujo la tasa de interés al 6,25 %.

Asimismo, auguró que la inflación general promedie un 3,7 % en el cuarto trimestre, frente al 3,5 % del informe anterior, y alcance la meta del 3 % en el último trimestre de 2027.

En la primera quincena de noviembre, la inflación general repuntó al 3,96 %, impulsada por los productos agropecuarios, mientras que la subyacente, que excluye los precios más volátiles, descendió por primera vez en el año al 3,68 %.

La próxima reunión de política monetaria de Banxico, la última del año, está prevista para el 17 de diciembre.