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Toronto (Canadá), 26 nov (EFE).- El primer ministro de Quebec, el independentista Paul St-Pierre Plamondon, afirmó este jueves que los diputados de su formación ocuparán sus escaños en la Asamblea Nacional el próximo martes sin jurar lealtad al rey Carlos III, pese a una decisión judicial que restablece la obligatoriedad del juramento.

"Estaremos en el Salón Azul (el hemiciclo de la Asamblea Nacional, el Parlamento provincial) el próximo martes y no prestaremos juramento al rey de Inglaterra. Es absolutamente absurdo pensar que deberíamos estar obligados a hacerlo para ejercer nuestras funciones en la Asamblea Nacional", declaró St-Pierre Plamondon en una rueda de prensa.

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El lunes, el Tribunal Superior de Quebec suspendió cautelarmente una ley aprobada por unanimidad en 2022 que eliminó la obligatoriedad del juramento a la Corona establecido en el artículo 128 de la Constitución canadiense de 1867.

El juez Ian Demers advirtió de que las leyes aprobadas por el Parlamento quebequés podrían ser declaradas inválidas si sus diputados no prestan juramento.

Canadá es una monarquía constitucional cuyo jefe de Estado es Carlos III en calidad de rey de Canadá. La Constitución de 1867 obliga a los parlamentarios federales y provinciales a jurar lealtad al monarca antes de ocupar sus escaños, como expresión de fidelidad al orden constitucional canadiense y no al Reino Unido.

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El Gobierno provincial ha solicitado autorización para recurrir la decisión y suspender su ejecución. El Tribunal de Apelaciones de Quebec examinará ambas peticiones este viernes.

Pero St-Pierre Plamondon argumentó que la resolución judicial no impide expresamente que los parlamentarios ocupen sus escaños y que la Asamblea Nacional dispone de su propio reglamento.

"En este momento no hay nada que nos impida sentarnos sin estar obligados a humillarnos y perjurar como primer acto en la Asamblea Nacional, algo que nunca aceptaré", añadió.

Los 127 diputados elegidos en los comicios provinciales del 5 de octubre han jurado únicamente lealtad al pueblo quebequés.

La disputa es la última de una serie de polémicas protagonizadas por St-Pierre Plamondon desde que el independentista Partido Quebequés (PQ) llegó al poder el mes pasado.

El dirigente rechazó participar en octubre en una reunión del primer ministro canadiense, Mark Carney, con sus homólogos provinciales y líderes indígenas; posteriormente boicoteó la cumbre entre Canadá y la Unión Europea (UE) celebrada en Montreal porque no se le permitió intervenir públicamente.

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Ambos dirigentes también discreparon sobre el lugar de su primer encuentro bilateral, que finalmente se produjo durante la Cumbre de la Francofonía celebrada este mes en Camboya.

St-Pierre Plamondon se ha comprometido a convocar un referéndum independentista en Quebec tan pronto como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandone la Casa Blanca en enero de 2029.

Un sondeo de Synopsis publicado la semana pasada por el periódico La Presse reveló que el 40 % de los quebequeses responsabiliza a St-Pierre Plamondon de las tensiones entre Ottawa y Quebec, frente al 21 % que las atribuye a Carney. EFE

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