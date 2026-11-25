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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reclamado a Rusia que declare un "alto el fuego invernal" para que deje de atacar a las infraestructuras energéticas y que garantice el paso seguro de las exportaciones de alimentos por el mar Negro, para demostrar que se toma en serio las negociaciones de paz sobre Ucrania.

"Rusia debería aceptar un alto el fuego invernal sobre la infraestructura energética y una tregua que garantice el paso seguro de las exportaciones de alimentos por el mar Negro. Serían pasos importantes, porque demostrarían que Rusia va en serio con las negociaciones", ha indicado durante una intervención ese miércoles en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

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La jefa del Ejecutivo comunitario se ha referido así a las conversaciones de paz que iniciaron hace varias semanas en Abu Dabi, en las que se espera la participación de cinco países (Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido), así como de representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, para hablar en nombre de Europa y velar por los intereses del continente ante la eventual finalización del conflicto.

En este sentido, ha reclamado dar a la diplomacia "la mejor oportunidad de éxito", celebrando que "un equipo europeo sólido" participará en la próxima ronda de conversaciones. "Eso importa, porque la seguridad de Ucrania tiene un impacto directo en nuestra seguridad. Seguiremos apoyando a Ucrania y protegiendo nuestros propios intereses", ha añadido.

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Von der Leyen ha vinculado el apoyo a Ucrania con la presión sobre Rusia, y ha recordado que las sanciones a Moscú "siguen siendo" la principal herramienta de la Unión Europea "para aumentar el coste de la guerra", ya que "erosionan" los cimientos de la invasión rusa y están teniendo un para las perspectivas de la economía rusa.

Por eso, ha recordado, el lunes la Comisión presentó el 22º paquete de sanciones, que incluye, entre otras medidas, la prohibición de transacciones a unos 60 bancos rusos, el veto a empresas europeas a ayudar a Rusia a desarrollar o mantener su infraestructura energética, así como bloquear los visados de la UE a los que sirven o hayan servido en las Fuerzas Armadas de Rusia.

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"Desde el comienzo de la guerra de agresión de Rusia, señorías, hemos visto un aumento de las actividades híbridas rusas en toda Europa. Quienes combatieron en la guerra de Rusia suponen un riesgo potencial para la seguridad, y no podemos permitir que circulen libremente por Europa", ha esgrimido sobre este última medida.

Además de prohibir a ciudadanos europeos que ocupen cargos en los órganos de gobierno de empresas en Rusia, la conservadora alemana ha reivindicado la necesidad de que los equipos y deportistas rusos no puedan competir bajo bandera rusa en eventos deportivos en la Unión Europea.

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"Restringiremos el patrocinio ruso de organizaciones deportivas y culturales europeas, porque el deporte y la cultura nunca deben convertirse en un instrumento de la propaganda rusa", ha sentenciado, avisando de que el objetivo del bloque comunitario es "aumentar el coste para Rusia" de "continuar esta guerra".