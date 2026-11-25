27/05/2026 El hijo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, y jefe del Ejército de Uganda, Muhoozi Kainerugaba POLITICA AFRICA UGANDA AFRICA INTERNACIONAL MUHOOZI KAINERUGABA EN X

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El excéntrico jefe del Estado Mayor de Uganda, el general Muhoozi Kainerugaba, ha provocado su enésimo conflicto diplomático al declarar su apoyo implícito a las actuaciones de las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) en República Democrática del Congo en unos comentarios en redes sociales que han provocado la convocatoria en protesta del embajador ugandés en Kinshasa.

En un comentario ya desaparecido, el general ugandés de declaró a favor de que las milicias del M23 (a las que se refirió por el nombre de la coalición político-militar donde están integradas, el Frente para la Refundación de la Nación o FRN) tomaran el control del territorio congoleño de Walikale, en Kivu Norte, donde llevan días emprendiendo combates contra el Ejército de RDC.

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"Las fuerzas ugandesas no van a oponerse a ello", añadió el general Kainerugaba en su cuenta, ahora mismo inexistente. Cabe recordar que Uganda tiene militares en RDC pero su misión consiste en combatir a otro peligroso grupo miliciano, las Fuerzas Democráticas Aliadas, y en principio no es un participante activo en el conflicto con el M23.

El general ugandés es conocido por esta clase de comentarios incendiarios. Desde que asumió el cargo ha amenazado con invadir Kenia y Sudán, criticado a medios independientes, "bromeado" con torturar a opositores, solicitado a Turquía un convoy de las mujeres más bellas del país, y ha declarado su deseo de casarse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y, en reiteradas ocasiones, con la cantante estadounidense Beyoncé.

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Sea como fuere, el embajador ugandés ha sido convocado "tras la grave preocupación del Gobierno congoleño suscitada por los recientes mensajes difundidos en la cuenta en X del general", ha explicado el Ministerio de Exteriores de RDC.

"Estas declaraciones, de particular gravedad, crearon un importante incidente en los medios de comunicación y socavaron la necesaria moderación que debe prevalecer en las relaciones entre Estados soberanos", ha añadido el Ministerio.

"El Gobierno congoleño espera que la República de Uganda aclare su posición oficial y adopte las medidas necesarias para evitar que tales desvíos se repitan en el futuro", concluye el comunicado.