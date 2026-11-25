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Redacción Internacional, 25 nov (EFE).- La organización no gubernamental kurdo-iraní Hengaw informó el miércoles de que al menos 159 mujeres fueron asesinadas en Irán en casos de feminicidio, incluyendo 23 "crímenes de honor", en el último año.

"Al menos 159 mujeres fueron asesinadas en casos de feminicidios en Irán entre el 25 de noviembre de 2025 y el 24 de noviembre de 2026", señaló la ONG con sede en Oslo, en un comunicado.

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Los casos incluyen 23 "crímenes de honor", como se denominan los asesinatos por parte de familiares que consideran que el comportamiento de la mujer afecta al honor de la familia.

"Maridos y exmaridos son responsables de cerca del 48% de los asesinados", indicó Hengaw en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, que no ofrece más detalles al respecto.

Hengaw, que ha identificado a las víctimas por sus nombres, señala que los medios iraníes reportan habitualmente estos casos como incidentes de "violencia doméstica" o "disputas familiares".

La organización señala que el informe no refleja el alcance real del feminicidio en Irán, donde debido a la falta de reportes y las restricciones al acceso a la información y la censura informativa resulta difícil verificar independientemente los casos.

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Según Naciones Unidas, cinco mujeres fueron asesinadas cada hora en 2025 por parejas o familiares en el mundo, según un informe publicado este martes por la ONU en el que alerta de que la tasa de feminicidios baja más lentamente que la de homicidios en general, debido a la persistente discriminación y a los fallos en la justicia. EFE