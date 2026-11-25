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El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado este miércoles con una caída del 2%, lo que le ha llevado a perder la cota de los 18.700 enteros. En concreto, el selectivo nacional se ha posicionado en los 18.635,8 puntos lastrado por el anuncio de Estados Unidos (EEUU) de establecer nuevos aranceles a China, la Unión Europea y otras doce economías mundiales y ante el repunte de los precios del crudo, por encima de los 93 dólares por barril.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha avanzado que dos petroleros han sufrido "explosiones e incendios" tras "infringir la normativa marítima en el estrecho de Ormuz" y "chocar contra minas navales" en el estratégico paso, que continúa siendo escenario de frecuentes incidentes y estrictas restricciones al tráfico naval casi nueve meses después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU ha instado este miércoles a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Oriente Próximo a extremar la vigilancia ante el incremento de la amenaza de ataques armados por parte de los rebeldes hutíes de Yemen --respaldados por Teherán-- y los intentos de Irán de atentar contra funcionarios e instalaciones gubernamentales norteamericanas en la región.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se situaba en los 93,1 dólares, un 2% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- alcanzaba los 83 'billetes verdes', un 1,2% más.

A nivel empresarial, HBX Group International ha anunciado que registró un beneficio después de impuestos de 138 millones de euros en su ejercicio fiscal 2026 -finalizado el pasado 30 de septiembre-, frente a las pérdidas de 70 millones de euros contabilizadas en el ejercicio anterior.

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Otro valor que cotiza en el continuo, Grenergy, ha informado de 72 millones de euros de ganancias en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 58% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En el terreno macro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.469 préstamos, su mayor cifra en un mes de septiembre desde 2010.

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LA AMENAZA DE NUEVOS ARANCELES LASTRA A LA BANCA NACIONAL

Además, Estados Unidos ha revelado que planea establecer nuevos aranceles a China, la Unión Europea y otras doce economías mundiales, alegando que sus actos y su sobrecapacidad industrial son "irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense", todo bajo el amparo en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

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En este sentido, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha señalado a China, la UE, Singapur, Suiza, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, Japón e India como los receptores de estas tasas.

La noticia ha sacudido de nuevo los mercados internacionales, aunque en menor medida que en abril de 2025. De este modo, el principal índice afectado ha sido el tecnológico Nasdaq que se anotaba una caída del 4% al cierre de los parqués europeos, con Nvidia anotándose un desplome de cerca del 9%. "Se abre un nuevo foco de incertidumbre comercial", han adelantado los analistas de Renta 4.

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A nivel nacional, la banca ha sido el sector más afectado dentro del Ibex 35, coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la prórroga del conocido como impuesto a la banca y del nuevo real-decreto de crédito al consumo.

De este modo, Caixabank ha registrado el mayor ajuste a la baja (-4,19%) dentro del selectivo, seguida de Banco Santander (-3,96%), ACS (-3,87%), Banco Sabadell (-3,47%), Bankinter (-3,19%), Unicaja (-3,16%) y BBVA (-3,01%).

En el lado contrario, Indra se ha alzado un 3,81% tras dar a conocer en su nuevo plan estratégico 'Forward2030' que prevé duplicar sus ingresos en 2030, hasta situarlos en 12.000 millones de euros. Por detrás, se han ubicado Puig (+1,89%), Colonial (+0,9%), Arcelormittal (+0,52%) y Enagás (+0,51%).

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El resto de los principales mercados europeos también se teñía de rojo. Así, el Mib italiano cedía un 1,81%; el DAX 30 alemán, un 1,26%; el CAC 40 francés, un 0,75%; y el FTSE 100 británico, un 0,38%.

CONTINÚA EL ALIVIO EN LA DEUDA Y EL DESPLOME DEL ORO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía hasta el 3,843%, frente al 3,868% del cierre del martes. Pese a ello, la prima de riesgo frente al bono alemán ascendía hasta los 60,67 puntos básicos.

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Respecto al mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,14% frente al dólar al cierre de las Bolsas europeas, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,0982 'billetes verdes' por cada euro. Asimismo, el principal activo refugio por excelencia en situaciones de inestabilidad geopolítica, el oro, continuaba su senda descendente (-2,3%) hasta posicionarse por debajo de la cota de los 3.500 dólares.