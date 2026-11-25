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Londres, 25 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero subió este miércoles un 3,51 %, hasta situarse en los 94,61 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, tras el ataque perpetrado por los rebeldes hutíes del Yemen a una refinería en Arabia Saudí.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 3,21 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación con el precio de liquidación de la última sesión, cuando finalizó en 91,40 dólares.

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Pese a haber iniciado la semana por debajo de los 90 dólares por primera vez desde finales de agosto, en apenas dos sesiones, el brent se posiciona de nuevo rozando los 95 dólares el barril, impulsado por las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio, con los ataques a petroleros e infraestructura energética en el punto de mira de los inversores.

El crudo europeo cogió impulso este miércoles después de que los rebeldes hutíes del Yemen reivindicasen ataques en Arabia Saudí contra dos puertos, un centro financiero de su capital, Riad, y contra la refinería Ras Tanura, vinculada a la petrolera Aramco, en la Provincia Oriental del reino árabe.

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El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, aseguró por la mañana en un comunicado que en la operación contra la refinería, la mayor de Arabia Saudí, "los ataques fueron precisos y directos, provocando incendios en las instalaciones".

Arabia Saudí es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, junto con Estados Unidos y Rusia, por lo que este ataque a la refinería de Aramco, que se encuentra dentro de un complejo mayor que sirve como una importante terminal de exportación de crudo saudí, ha reavivado los temores de los inversores por el suministro, ante potenciales interrupciones de producción en la región. EFE

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