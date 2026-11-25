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Brenda Guadalupe Hernández

Madrid, 25 nov (EFE).- El cantautor colombiano Carlos Vives, figura central del vallenato, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística, se declara orgulloso de ser lo que es, "hispanoamericano", y bromea en una entrevista con EFE en Madrid al asegurar que todos los reconocimientos le han llegado "demasiado joven".

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A sus 65 años, acaba de ser nominado a los Premios Grammy 2027 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino por 'El último disco Vol. 1', trabajo con el que este mes ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato, el vigésimo de su carrera.

A estos logros suma el Premio Global Icon de LOS40 Music Awards en España, hitos que lo encuentran en plena efervescencia creativa y con nuevos proyectos en mente.

"Nunca aspiré a tantos premios y a tanto reconocimiento", declara el artista, quien tras más de tres décadas reinventando los ritmos tradicionales de Colombia reflexiona sobre el valor de la autenticidad en una industria que durante años miró hacia afuera en busca de referencias.

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"Siempre quisimos ser cosas que no éramos. Siempre copiamos, copiamos al que tenía éxito y nos costó ser originales", reconoce Vives, y recuerda que en la propia tradición local ya estaban las claves del estilo que hoy lo define: "Nuestra música ya nos contaba quiénes éramos".

Ante el indiscutible éxito de la música en español en la escena internacional, el colombiano define cómo prefiere nombrarse a sí mismo frente a las etiquetas globales.

"Está más de moda ser latino. Bueno, yo soy más hispano", afirma, al explicar que desde su punto de vista la cultura latina "puede ser muchas cosas" y él prefiere reivindicar el vínculo entre ambos lados del Atlántico: "Y a mí me gusta ser exactamente lo que soy, hispanoamericano".

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Ese mensaje, que lució impreso en una camiseta durante la alfombra roja de LOS40 Music Awards el pasado domingo, nació de su experiencia recorriendo escenarios de toda España a lo largo de su carrera, un país donde asegura que descubrió un mosaico cultural tan diverso como el americano.

Por eso, invita a dejar atrás "toda la leyenda negra que nos ha hecho mucho daño, que es tremendista" y a superar la brecha entre "ustedes y nosotros" para reconocerse como "una sola familia".

En un momento marcado por la polarización política, Vives defiende la música en español como un punto de encuentro que condensa esa triple raíz: la lengua hispana, los ritmos originarios y la llegada de los pueblos africanos, "una tragedia terrible pero que al final nos llegaron a sumar para que fuéramos lo que somos, un pueblo maravilloso".

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Vives celebra haber formado parte de la generación que abrió el camino para los artistas posteriores, a quienes define como sus "hijos musicales", citando a compatriotas como Juanes, Fonseca o Camilo, que encontraron una voz propia en el folclore y el pop colombiano sin renunciar a sonidos globales.

Ese mismo espíritu lo detecta hoy en la escena urbana, con referentes como Milo J, a quien elogia por incorporar raíces del tango, el folclore y el rock argentino en lugar de imitar fórmulas extranjeras.

El colombiano también confiesa su admiración por la española Rosalía, de quien destaca que haya asumido su identidad para llevarla "a dimensiones especiales".

De cara al futuro y con la mirada puesta en la ceremonia de los Premios Grammy 2027 que tendrá lugar el próximo 7 de febrero, Vives prefiere reservarse la fecha de lanzamiento de 'El Último Disco Vol. 2', continuación del álbum que publicó este año, aunque adelanta que será una entrega "muy divertida" y "muy loca". EFE

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(foto) (vídeo)