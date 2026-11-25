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La Comisión Europea ha propuesto este miércoles nuevas medidas para elevar a la indusria cuántica europea a posiciones de liderazgo frente a competidores como Estados Unidos y China, para lo que plantea la creación de un fondo soberano tecnológico de la UE, que Bruselas quiere que cuente con al menos 50.000 millones de euros "como punto de partida" para apoyar financieramente a las tecnológicas consideradas "esenciales" para la soberanía tecnológica y para la seguridad económica de la Unión.

La Ley Cuántica que propone Bruselas pretende transformar la "fortaleza científica" de Europa en una aplicación industrial y comercial, apoyando todo el ciclo de vida cuántico, desde la investigación hasta la implementación, y aprovechar para ello los programas existentes de la UE, con el reto de que la UE sea líder en 2030, según ha defendido en una rueda de prensa en Estrasburgo (Francia) la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

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Para ello, plantea la creación del "Sovereign Tech Equity Fund" aunque Virkkunen ha adimitido que la propuesta --que necesitará aún ser negociada entre el Consejo (gobiernos) y la Eurocámara para ser ley-- presenta por el momento el diseño de la "base legal" para el fondo soberano, sin abordar su dotación.

Con todo, la vicepreisdenta ha dicho que espera trabajar con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), los Estados miembro y potenciales inversores privados, con la ambición de que cuente al menos con. Así, ha explicado, 50.000 millones de euros como "punto de partida" para tecnologías estratégicas a nivel europeo, ya que si bien ya aunque hay algunos Estados miembro con fondos soberanos propios, son de pequeño tamaño, pese a que las inversiones en este tipo de tecnologías críticas "exigen cientos de millones de inversiones".

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"Las tecnologías cuánticas darán forma al futuro de la industria, la seguridad y la innovación, y tendrán un profundo impacto en nuestras sociedades. Europa necesita acelerar ahora", ha defendido para después describir la ley propuesta como el marco para "poner en marcha los elementos clave" para convertir la investigación cuántica europea "de clase mundial" en capacidad industrial, fortalecer las cadenas de suministro críticas y preparar a la UE frente a riesgos cibernéticos.

"Europa ya ha construido bases sólidas en cuanto a la cuántica y ahora debemos convertirlos en una escala industrial, en cadenas de suministro resilientes y en un despliegue seguro", ha remachado.

Entre las claves de la propuesta también esta la de apoyar la creación de infraestructuras cuánticas paneuropeas para investigadores y empresas de toda Europa, lo que incluye computadoras cuánticas, simuladores cuánticos e imágenes médicas mejoradas cuánticamente. Con ello, Bruselas defiende que los centros de tecnología e innovación cuánticas proporcionen conocimientos especializados, experiencia en ingeniería y capacidades para ayudar a las empresas emergentes y a las pequeñas y medianas empresas a desarrollar productos listos para el mercado.

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Defiende también que los gobiernos europeos y las instituciones europeas centren el foco en proyectos estratégicos para ampliar los medios cuánticos clave, incluidas las aplicaciones industriales y la fabricación; al tiempo que se ayuda a las empresas a acceder a financiamiento y conectarse con compradores públicos.

RIESGOS PARA LA CIBERSEGURIDAD

En materia de seguridad, los servicios comunitarios quieren una mayor cooperación entre los Estados miembro para supervisar las cadenas de suministro, identificar proveedores y componentes críticos y reducir los riesgos de la cadena de suministro, en un contexto en el que, según alerta Bruselas, "los ordenadores cuánticos suficientemente potentes podrían vulnerar los métodos criptográficos actuales utilizados para proteger la comunicación y los datos confidenciales".

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Por ello, explican fuentes comunitarias, la propuesta combina el apoyo a la innovación cuántica con la preparación en materia de seguridad, por lo que plantea medidas tanto para respaldar la investigación, como para la migración coordinada, la estandarización y la adquisición de criptografía postcuántica basada en el riesgo.

Asimismo, prevé la posibilidad de que la Comisión imponga requisitos más estrictos para acelerar la transición a la criptografía postcuántica, si los avances tecnológicos así lo exigen, ya que considera que la preparación debe comenzar antes de que esos ordenadores estén disponibles, para contar con el tiempo que requiere la migración y para facilitar la recopilación de los datos confidenciales para su descodificación.

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Finalmente, la propuesta apunta a la creación de un Consejo de Estrategia Cuántica --con representantes de los 27 y de la Comisión-- para garantizar la coordinación estratégica de los programas nacionales y europeos, así como una "Alianza Cuántica Europea" que reunirá a las partes interesadas privadas y públicas, incluidas las empresas de oferta y demanda, las universidades y las organizaciones de investigación y tecnología, para apoyar este esfuerzo.