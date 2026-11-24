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Kiev, 24 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reivindicó en una entrevista publicada este martes el ataque con drones del sábado pasado contra el barco de bandera rusa Sparta II en el golfo de Finlandia, y lo calificó de objetivo legítimo.

En una entrevista con la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, el jefe de Estado ucraniano afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania son responsables del ataque contra el Sparta II, del que apuntó que forma parte de las represalias de Kiev contra Rusia.

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El mandatario ucraniano dijo que el Sparta II, que se dirigía hacia el enclave ruso de Kaliningrado cuando fue atacado el sábado por drones que causaron un incendio a bordo, transportaba armamento.

"Lo hemos hecho todo bien. Cualquier buque de bandera rusa, todo el que transporte armas o cualquier carga sujeta a sanciones -en la que pueda haber cualquier cosa- es para nosotros un objetivo legítimo, ya sea en aguas territoriales de Rusia o en aguas neutrales", declaró Zelenski.

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El Sparta II pertenece a la flota de Oboronlogistika LLC, una empresa sobre la que pesan sanciones internacionales y de la que ha transcendido que está vinculada al Ministerio de Defensa ruso.

En sus declaraciones a Bloomberg, el presidente ucraniano reconoció que el ataque, que dejó un incendio en el barco que llevó horas poner bajo control, puede haber causado inquietud en los socios de Kiev.

El sábado, el buque ruso fue atacado y se desplazó a la deriva hasta aguas territoriales de Finlandia, cuyas autoridades se movilizaron para apagar el fuego y evacuar a los 16 miembros de la tripulación, con la colaboración de recursos procedentes de Estonia y Rusia.

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El domingo, el barco fue remolcado hasta Rusia por el navío remolcador ruso Murman, en un operativo en el que participaron dos patrulleros, el Uisko, de la Guardia Fronteriza de Finlandia, y el Kurvits, de las Fuerzas Armadas de Estonia.

Zelenski reivindicó la autoría del ataque al Sparta II después de que el lunes atribuyera a efectivos del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y del Ejército ucraniano en la costa de Libia la acción militar que sufrieron dos barcos rusos, la corbeta rusa Merkury y el carguero MV ANGARA.

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La corbeta rusa Merkury, que escoltaba al carguero, fue hundida junto a un helicóptero de combate Ka-27 también destruido en el ataque. EFE