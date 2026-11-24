Guardar

Caracas, 24 nov (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido judicialmente, rechazó la reanudación del acuerdo de cooperación militar entre el país suramericano y Estados Unidos, y también la visita en Caracas de quien suscribió esta alianza por el Gobierno de Donald Trump, el secretario de Guerra (Defensa) Pete Hegseth.

El secretario general del PCV, Óscar Figuera, calificó la reanudación del acuerdo militar "como un nuevo episodio de subordinación política y entrega de la soberanía nacional", según un comunicado.

PUBLICIDAD

"Condenamos y rechazamos la firma de este acuerdo, así como lo hemos hecho históricamente con la posición del Partido Comunista de Venezuela frente a la presencia del imperialismo estadounidense en Venezuela, en América Latina y en el mundo", expresó Figuera, quien cuestionó que se desconozca los detalles del convenio.

A juicio del PCV, a quien el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le despojó en 2023 de la dirección, de sus siglas y de la tarjeta electoral, la visita de Hegseth y el acuerdo militar evidencian "un nuevo capítulo demostrativo de la sumisión, del vasallaje de quienes hoy, de manera ilegal e ilegítima, se arrogan el ejercicio del Gobierno".

PUBLICIDAD

El pasado miércoles, Venezuela y Estados Unidos reanudaron la cooperación técnico-militar, rota en 2005 por el entonces mandatario Hugo Chávez, para mejorar la capacitación y el equipamiento de la Fuerza Armada del país suramericano y "hacer frente a amenazas comunes", según dijo la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez junto a Hegseth.

Luego de este anuncio, el Ministerio de Defensa de Venezuela aseguró que la reanudación de la cooperación técnico-militar con Estados Unidos se hará con "pleno respeto" a la soberanía, independencia e integridad territorial venezolana y en "estricto apego" a su Constitución.

PUBLICIDAD

Esta cooperación estará orientada a "retomar iniciativas vinculadas con la formación, la capacitación, el intercambio técnico, la actualización tecnológica y el fortalecimiento de capacidades y equipamiento", así como a "contribuir y hacer frente a las amenazas comunes", subrayó entonces el Ministerio de Defensa.

El comunicado hizo énfasis en el "estricto apego" a la Constitución, puesto que el contenido íntegro del acuerdo no se conoce y tampoco se sabe si puede llevar a tomar decisiones como la instalación de bases estadounidenses en Venezuela, lo que está prohibido por la Carta Magna.

PUBLICIDAD

El PCV es la formación más antigua del país y acompañó al chavismo en su ascenso al poder en 1999, tras lo cual mantuvo una cercanía con el Gobierno que se rompió en la última década, cuando se volvió crítico del presidente Nicolás Maduro. EFE