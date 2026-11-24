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MADRID, 23 (CHANCE

Después de convertirse en el flamante ganador de 'Supervivientes All Stars 3', y tras unos días disfrutando de su regreso a casa con Isa Pantoja y su hijo Cairo después de dos meses en Honduras, Asraf Beno ha reaparecido en el plató de '¡De Viernes!' para hacer balance de su paso por el reality y, para sorpresa de propios y extraños, ha revelado que el compañero que más le ha decepcionado ha sido Víctor Janeiro y no Rosa Benito a pesar de las discusiones y encontronazos que tuvo con la cuñada de Rocío Jurado, que llegó a decirle que no tenía vida y no servía para nada si no hablaba sobre Isabel Pantoja.

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Como ha expresado, creía que el hermano de Jesulín de Ubrique era buena persona, pero su decepción ha sido muy grande al descubrir que hacia comentarios a sus espaldas, cuestionando sus llantos y su comportamiento. "Víctor ha sido sibilino. No me podría fiar de él" ha asegurado.

Unas duras declaraciones a las que el marido de Beatriz Trapote ha reaccionado sin inmutarse a su llegada a casa junto a sus tres hijos. "Tú que me conoces... ¿Tú crees que soy así?" ha preguntado a su vez a la reportera cuando le ha comentado lo que ha dicho Asraf sobre él. Y cuando le ha respondido que no, ha sido rotundo: "Pues ya está. Ya te he contestado" ha zanjado, reconociendo con un significativo gesto, una sonrisa y un "a mí no" que no le han sorprendido los reproches del marido de Isa Pi.

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