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São Paulo, 24 nov (EFE).- Palmeiras, que disputará la final de la Copa Libertadores contra Estudiantes de La Plata este sábado en Montevideo, tiene ocho extranjeros en su plantilla, de los cuales cinco son titulares habituales, entre ellos varios internacionales de las selecciones de Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay.

En el once titular del portugués Abel Ferreira destacan dos internacionales con la selección argentina, José Manuel 'el Flaco' López, que integró la convocatoria de Lionel Scaloni a la última Copa del Mundo, y Agustín Giay, llamado para amistosos.

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El extremo Ramón Sosa y el defensor Gustavo Gómez integran las filas de la selección paraguaya, junto al mediocampista ofensivo Mauricio, que no ocupa plaza de extranjero ya que nació en Brasil y cuenta con doble nacionalidad, paraguaya y brasileña.

También están el lateral Joaquín Piquerez y el centrocampista Emiliano Martínez, ambos internacionales con Uruguay, y el argentino Alexander Barboza, que se nacionalizó uruguayo pero aún no fue convocado por la Celeste.

Jhon Arias es una de las piezas más importantes tanto del mediocampo palmeirense como del equipo nacional colombiano y fue una de las figuras del seleccionado en el último Mundial jugado en en Norteamérica.

El límite actual de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) es de nueve extranjeros por partido, pero la nueva norma establece una reducción progresiva hasta cinco para 2030.

Los ocho extranjeros que destacan en el Palmeiras son:

- José Manuel ‘el Flaco’ López: el delantero de 25 años llegó en junio de 2022 proveniente del Lanús argentino. Formado en las inferiores de Independiente, en septiembre extendió su contrato hasta 2030 con el club paulista, fijando una cláusula de rescisión estimada en 100 millones de euros. Es el goleador del equipo en esta temporada.

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- Agustín Giay: el defensor de 22 años llegó a Palmeiras en junio de 2024, directo de San Lorenzo, donde dio sus primeros pasos como jugador profesional. Se ganó la titularidad en el equipo desplazando a Khellven. Mantiene contrato hasta 2030 en el club paulista. Integró la prelista de 55 jugadores y viajó al Mundial con la selección pero luego no fue convocado.

- Ramón Sosa: el extremo paraguayo de 27 años llegó a Palmeiras en julio de 2025, procedente del Nottingham Forest inglés. Mantiene contrato hasta 2030. Volvió a jugar en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Brasil tras dos semanas en el departamento médico por una lesión en el muslo derecho.

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- Gustavo Gómez: el defensa central paraguayo de 33 años llegó a Palmeiras en agosto de 2018, procedente del Milan italiano. Formado en el Libertad de su país y con paso previo por el Lanús argentino, el capitán renovó en agosto de este año su vínculo hasta 2030. Con 13 trofeos, entre ellos las Copas Libertadores de 2020 y 2021, es el jugador más laureado en la historia del club. Además, es el defensor con más goles en el Palmeiras, con 48.

- Joaquín Piquerez: el lateral izquierdo uruguayo de 28 años llegó a Palmeiras en julio de 2021, procedente de Peñarol. A mediados de 2025 extendió su contrato hasta diciembre de 2030. Consolidado titular en el esquema de Abel Ferreira, suma nueve títulos con el conjunto verdiblanco, incluida la Copa Libertadores de 2021.

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- Emiliano Martínez: el centrocampista uruguayo de 27 años arribó a Palmeiras en enero de 2025, procedente del Midtjylland danés. Formado en Nacional de Montevideo y con un paso previo por Red Bull Bragantino, firmó contrato hasta finales de 2029. Internacional con la selección de su país, conquistó en marzo de este año el Campeonato Paulista como su primer título en el club.

- Alexander Barboza: el defensa central de 31 años, nacido en Argentina y nacionalizado uruguayo, se incorporó a Palmeiras a mediados de 2026 procedente de Botafogo, con el que ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024. Formado en la cantera de River Plate, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028 y se ha afianzado como una de las principales piezas defensivas en la recta final de la temporada.

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- Jhon Arias: el mediocampista colombiano de 29 años fichó por Palmeiras en febrero de 2026, procedente del Wolverhampton inglés, con un vínculo hasta diciembre de 2029. Antes de su etapa en la Premier, brilló en el fútbol brasileño con Fluminense, club con el que conquistó la Copa Libertadores de 2023. Es titular fijo en el frente de ataque del Verdao y es una de las figuras de la selección de Colombia.