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El Gobierno ha acordado prorrogar el impuesto especial a la banca durante un año adicional con el objetivo de recaudar 1.400 millones de euros adicionales, según ha informado este martes el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En los cuatro ejercicios que este impuesto ha estado en vigor en sus dos formatos, entre 2023 y 2026, Hacienda ha recaudado 5.723 millones de euros. Sumando la recaudación esperada de 2027, la recaudación total ascenderá a más de 7.100 millones de euros.

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"El año pasado las entidades financieras de nuestro país alcanzaron unos beneficios de cerca de 35.000 millones de euros. En lo que llevamos de año, 2026, se aproximan ya casi los 30.000 millones de euros", ha explicado el ministro España.

"También es una figura que, si miramos a los países de nuestro entorno, prácticamente muchos de ellos tienen también impuestos similares que aplican al sistema financiero a los bancos", ha proseguido el titular de Hacienda.

La finalidad de estos recursos es que se destinen a vivienda. Como es un tributo que se transfiere a las comunidades autónomas, el criterio de reparto tendrá que ser acordado entre estas y el Ministerio de Vivienda, ha explicado el ministro.

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