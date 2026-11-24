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Este viernes 27 de noviembre llega a cines 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe', nueva película de animación de Disney. Con una trayectoria de más de tres décadas en el estudio, Roy Conli, uno de los productores del filme, incide en que cuando era niño entendía perfectamente los mensajes que transmitían las películas que veía, por lo que "en absoluto" infravalora la capacidad de comprensión del público infantil actual.

"Nunca subestimo a los niños", reitera Conli en una entrevista concedida a Europa Press, explicando que, a la hora de plantear una historia, parten de que existen "distintos niveles" en cuanto a lo que el público más joven puede entender en base a su edad. "Sé que, de pequeño, cuando veía 'Pinocho', cuando veía 'La bella durmiente', tenía una idea bastante clara de lo que estaba pasando. Así que no, no subestimo a los niños en absoluto. Intento no tratarles nunca con condescendencia", insiste.

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El productor de clásicos del estudio como 'El jorobado de Notre Dame' o 'El planeta del tesoro' recuerda "el paso de la edición manual a la edición digital" en la animación como "uno de los grandes cambios" que ha experimentado a lo largo de su trayectoria. Una carrera en la que asegura haber tenido "mucha suerte" por haber trabajado principalmente en películas originales, como 'Enredados' o 'Big Hero 6', que en 2014 se alzó con el Oscar a mejor largometraje de animación.

En cuanto a la actual proliferación de secuelas y remakes, Conli sostiene que "forma parte de la industria. "A la gente le gusta volver a visitar mundos en los que ya ha estado antes. Pero en realidad lo que me encanta es ofrecer al público nuevos mundos, nuevos personajes e historias inesperadas", manifiesta.

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Después de 33 años en el estudio, Conli explica que "la narración se ha acelerado un poco" en el cine de animación. Es por ello que reivindica los "momentos de silencio" e incluso los personajes que se expresan sin necesidad de hablar, tan habituales en la factoría Disney, que "permitan descansar" al espectador, pues considera que esos intervalos "ayudan a entender la historia y el tema de la película".

ROY CONLI, TESTIGO DE LA TRANSFORMACIÓN DEL CINE DE ANIMACIÓN DESDE DENTRO

"El cine y la forma de narrar cambian de una década a otra", explica Conli, incidiendo en que "uno de los placeres" de su carrera ha sido "adaptarse a la forma de contar historias" aprovechando el talento de otros profesionales como guionistas, directores de fotografía o montadores. "Todo cambia, y ahí reside la maravilla y el placer de poder no repetirte nunca", sostiene.

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En cuanto al uso de la inteligencia artificial en la película, Conli la describe como "una herramienta que ayuda al artista". "Quiero dejar claro que la IA solo se ha utilizado en los procesos técnicos y no en los procesos creativos propiamente dichos", explica, añadiendo que recurren a esta tecnología en determinadas fases de la producción como el montaje, para "hacer un seguimiento de los materiales y saber dónde se encuentran". "Pero en cuanto a lo que se ve en pantalla, todo ha pasado por manos humanas", asegura.

https://youtu.be/wkr5TpxKOTw?si=K9zGMP6RVOcsUjXf

Dirigida por Fawn Veerasunthorn, Jason Hand y Josie Trinidad, 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe' cuenta en su elenco de voces original con Hailee Steinfield, Rashida Jones, Jodie Foster o Walton Goggins, entre otros.