Guardar

(Actualiza con declaraciones de Giuliani)

Washington, 24 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó este martes la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor distinción civil del país, al polémico exalcalde de Nueva York y su estrecho aliado, Rudy Giuliani, en una ceremonia privada en la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Giuliani "es un servidor público dedicado, cuyo liderazgo decisivo ha dejado una huella duradera en la ciudad de Nueva York y en nuestra nación", dijo en un comunicado una portavoz de la Administración, quien además resaltó la labor del abogado, primero como fiscal federal y luego como alcalde.

Según la Casa Blanca, el neoyorquino de 82 años transformó a la urbe en "una de las grandes ciudades más seguras del mundo, fomentando las oportunidades económicas y el esplendor cultural" y "tras los trágicos atentados del 11 de septiembre, demostró un firme liderazgo estadounidense frente al mal".

PUBLICIDAD

"Me siento honrado y conmovido al recibir la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de mi nación y del presidente Donald J. Trump", escribió Giuliani en un mensaje en X acompañado por imágenes en el Despacho Oval, en las que se puede ver al mandatario colocándole la medalla.

Durante una breve comparecencia ante la prensa en los jardines de la residencia ejecutiva, su hijo, Andrew Giuliani, afirmó que "la idea vino del presidente" . "Ver a tu padre recibir la Medalla Presidencial de la Libertad es un honor increíble", agregó.

PUBLICIDAD

Luego de cumplir dos mandatos como alcalde de Nueva York, Giuliani se hizo más conocido por ser uno de los aliados más fieles de Trump, al que continuó apoyando como su abogado personal en los esfuerzos legales del presidente por intentar revertir su derrota en las elecciones de 2020.

Esto llevó a que le revocaran su licencia para ejercer como abogado en el estado de Nueva York y en Washington, además de enfrentar procesos penales en Georgia y Arizona relacionados con presuntos intentos de alterar los resultados de las presidenciales de 2020, en las que Trump continúa adjudicándose sin base la victoria.

PUBLICIDAD

Ambos casos fueron desestimados tras el regreso de Trump a la Casa Blanca al ganar los comicios de 2024.

Por separado, Giuliani fue declarado responsable de difamar a dos trabajadoras electorales en Georgia, a las que el tribunal le ordenó pagar una restitución de 146 millones de dólares.

La Medalla Presidencial de la Libertad ha sido entregada por distintos presidentes a figuras destacadas de la política, la cultura y el deporte, entre ellas Winston Churchill, Nelson Mandela, el boxeador Muhammad Ali y el cantante Frank Sinatra.

Trump concedió la distinción de manera póstuma al controvertido activista conservador Charlie Kirk, asesinado en 2025. EFE

(foto)