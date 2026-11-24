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Intesa Sanpaolo ha dado comienzo este martes al periodo de aceptación de su oferta pública de adquisición y canje voluntaria (OPAS) sobre Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), que permanecerá abierto hasta las 17.30 horas del 22 de enero de 2027.

La transacción propuesta por el mayor banco de Italia contempla el desembolso de más de 34.000 millones de euros para adquirir el que está considerado como el banco más antiguo del mundo, puesto que sus orígenes se remontan a 1472, dando lugar a una entidad con alrededor de 130.000 millones de euros de capitalización.

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En concreto, los accionistas de MPS tendrán hasta el 22 de enero de 2027, inclusive, para adherirse a la propuesta de Intesa, que incluye el pago en efectivo de 1,25 euros además de la entrega de 1,664 acciones nuevas por cada título de MPS ofrecido en aceptación y que se materializará el 29 de enero del próximo año, según la documentación publicada por la entidad oferente.

Monte Pachi es desde septiembre de 2025 propietaria del 86,35% de Mediobanca, por lo que Intesa Sanpaolo ha indicado que, en caso de cerrarse con éxito la adquisición de MPS, lanzará posteriormente una nueva propuesta de compra por las acciones de Mediobanca que la entidad toscana no tiene en su poder.

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El pasado 3 de octubre, Intesa Sanpaolo elevó la contraprestación en efectivo de su propuesta de compra sobre MPS a 1,25 euros por cada acción de MPS, frente al euro ofrecido en la proposición inicial del pasado mes de junio, manteniendo el componente en acciones en 1,6 títulos propios de nueva emisión, aumentando así el importe de la transacción a unos 34.000 millones de euros desde los casi 31.000 millones iniciales.

La potencial fusión entre Intesa y MPS representa un nuevo capítulo en el agitado panorama bancario italiano, después de que UniCredit haya alcanzado un acuerdo con el Gobierno alemán sobre el futuro de Commerzbank, el segundo mayor banco de Alemania.

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