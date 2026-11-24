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Quito, 23 nov (EFE).- Varias ciudades de Ecuador registraron la noche de este lunes cortes de electricidad simultáneos que dejaron sin suministro a numerosos sectores de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Portoviejo, según reportaron ciudadanos a través de redes sociales y medios locales.

En Quito, capital del país, los apagones afectaron a sectores del norte, centro y sur de la ciudad, así como a zonas de los valles aledaños, entre ellos Tumbaco y Calderón.

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También se registraron interrupciones del suministro eléctrico en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, donde habitantes de distintos sectores del norte, centro y sur reportaron quedarse sin luz.

Los cortes, que comenzaron en torno a las 20:30 de la noche (01:00 del martes) se extendieron a otras localidades como las andinas Cuenca y Ambato y la costera Portoviejo.

La Empresa Eléctrica de Quito informó que desplegó a su equipo técnico y atribuyó las afectaciones al fenómeno de El Niño.

"En medio de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño se registraron afectaciones en las redes de distribución y subtransmisión. Gracias a las maniobras ejecutadas por nuestros equipos, el suministro eléctrico ha sido restablecido al 100 %", escribieron en X.

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Desde la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) señalaron a EFE que trabajan para determinar las causas de los apagones, pero no han determinado todos los sectores afectados.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT) explicó que sus agentes de tránsito "se mantienen desplegados en las vías" para gestionar "la circulación vehicular" y "precautelar la seguridad de todos los actores viales".

En 2024, Ecuador se vio obligado en distintos periodos a realizar cortes de electricidad de varias horas todos los días a nivel nacional, alcanzando su máximo nivel a mediados de septiembre, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión del fluido eléctrico, por sectores, debido a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas.

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El embalse de Mazar, clave para atender la demanda eléctrica del país andino, se encontraba este lunes en 2.118 metros sobre el nivel del mar, a tres metros del nivel mínimo de operación (2.115 msnm). EFE