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Ciudad de México, 24 nov (EFE).- México llegará a 2027 en una posición económica más favorable de lo previsto hace unos meses, aunque su capacidad para consolidar la recuperación dependerá de la certidumbre comercial, la inversión privada y la estabilidad de sus finanzas públicas, según el banco suizo UBS qué este martes elevó a 2,2 % su estimación de expansión.

En su informe de perspectivas para México, la institución financiera estimó que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) acelerará del 1,7 % en 2026 al 2,2 % en 2027, impulsado por las exportaciones, la recuperación de la inversión y la estabilidad del consumo de los hogares.

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El banco destacó el mayor dinamismo de la actividad económica, la moderación gradual de la inflación y las oportunidades derivadas de la integración de México en las cadenas manufactureras de Norteamérica.

Sin embargo, advirtió que las ventajas comerciales del país no pueden compensar indefinidamente sus limitaciones internas.

Aunque reconoció señales de recuperación de la inversión pública y privada, así como una mayor apertura del Gobierno de Claudia Sheinbaum a la participación empresarial en el sector eléctrico, consideró necesario garantizar la certidumbre regulatoria y contractual, además de mejorar la infraestructura.

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Un acuerdo arancelario al alcance

UBS consideró posible que México y Estados Unidos alcancen un acuerdo arancelario provisional antes de finalizar 2026 o a principios de 2027, que reduzca los gravámenes sobre automóviles, acero y aluminio.

A cambio, apuntó, México ha propuesto incrementar las compras de energía estadounidense y reducir las importaciones procedentes de terceros países.

No obstante, persistiría la incertidumbre en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión contempla cuestiones como las reglas de origen, las normas laborales, la propiedad intelectual, la agricultura y la energía.

El desafío de preservar el grado de inversión

UBS consideró insuficiente el ajuste fiscal previsto por México para estabilizar su deuda pública, pese a la reducción del déficit del 4,1 % del PIB estimado para 2026 al 3,9 % en 2027.

Las obligaciones presupuestarias, las pensiones y las necesidades de financiación de Petróleos Mexicanos (Pemex) limitan los recortes del gasto, por lo que el banco consideró cada vez más importante mejorar la recaudación y ampliar la base tributaria.

“No consideramos inevitable una pérdida del grado de inversión a corto plazo”, sostuvo, aunque condicionó su preservación a una estrategia que estabilice la deuda sin comprometer el crecimiento.

Un peso más fuerte y una pausa monetaria

UBS anticipó una apreciación gradual de la moneda mexicana hasta las 18 unidades por dólar al cierre de 2027, respaldada por la solidez de las cuentas externas.

Asimismo, previó una pausa prolongada del Banco de México (Banxico), aunque no descartó un recorte adicional de 25 puntos básicos, hasta el 6 %, en 2027, condicionado a una menor inflación subyacente y a la estabilidad cambiaria y de las expectativas inflacionarias. EFE

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