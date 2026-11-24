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Dcoop ha advertido de que el sector español del aceite de oliva y la aceituna de mesa se enfrenta a "otra espada de Damocles" ante las posibles sanciones y penalizaciones impulsadas por navieras estadounidenses dirigidas exclusivamente contra productos españoles por no haber permitido atracar en puertos nacionales a barcos con destino a Israel.

En concreto, el presidente de la cooperativa, Antonio Luque, ha alertado de una nueva "espada de Damocles" sobre el sector tras señalar que en las próximas semanas se concretará el alcance de unas medidas que "van a ser dirigidas a productos concretos y solo para España", afectando especialmente al aceite de oliva y a la aceituna de mesa -que ya arrastra en solitario en Europa el arancel estadounidense a la aceituna negra-, y quedando a la espera de ver si alcanzan también al vino.

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Por otro lado, Luque ha respaldado la activación del mecanismo de retirada obligatoria de aceite de oliva aprobado por el Gobierno -al amparo del artículo 167 bis de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA)- como una herramienta "positiva" y necesaria para aportar estabilidad, confianza y dinamismo al mercado, descartando que vaya a provocar una escalada de precios para los consumidores.

"Creo que es bueno que seamos todos corresponsables, que guardemos todos un porcentaje y cuando tengamos un año de cosecha muy baja y el precio vaya a subir, tengamos esa disponibilidad. Lo que hay que buscar es un nivel de precio que sea aceptable para el productor y que sea aceptable para el consumidor y de forma más estructural", ha señalado.

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Respecto a los precios, ha abogado por buscar de forma estructural un equilibrio en las cotizaciones que permita "vivir dignamente" al agricultor sin expulsar al comprador de los lineales. Así, ha situado ese precio razonable "en el entorno de entre cuatro y cinco euros" por kilo, calificando de "disparate" tanto los picos recientes de 8, 9 ó 10 euros como las caídas a 2,50 euros que conducen al abandono del campo.

CONSIDERA QUE LA COOPERATIVA ESTÁ "FUNCIONANDO BIEN" Pese a la incertidumbre comercial y al encarecimiento generalizado de los costes de producción en el campo, Luque ha asegurado que la actividad dentro del grupo "está funcionando bien" en todas sus áreas, aunque ha reconocido que la situación "podría ir mejor" si se lograra reactivar el consumo en determinados mercados.

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De esta forma, en la sección de aceituna de mesa, tras cerrar una campaña anterior positiva, el inicio del nuevo ejercicio en septiembre y octubre ha estado marcado por precios en origen muy bajos ante la expectativa de una mayor cosecha. Por el contrario, la división de frutos secos muestra una fuerte expansión. En almendra, Dcoop alcanzará este año una producción récord por encima de los 16 millones de kilos de almendra grano, consolidándose entre los principales operadores de la Península Ibérica con el objetivo de liderar el mercado a corto plazo. En pistacho, aunque todavía cuentan con un volumen reducido, el cultivo mantiene una sólida trayectoria de crecimiento centrada fundamentalmente en Castilla-La Mancha.

VINO, LECHE DE CABRA Y RELANZAMIENTO DE ZUMOSOL

Respecto al sector vitivinícola, donde Luque ha admitido que "no van mal las cosas, pero podrían ir mejor", el presidente de la cooperativa ha abogado por frenar la caída del consumo, mientras que en el área ganadera, ha destacado el fuerte crecimiento en leche de cabra -en alianza con la cooperativa francesa Agrial, inmersa en una fusión que creará uno de los mayores grupos europeos con unos 15.000 millones de euros de facturación-.

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CONFÍA EN RECUPERAR LA EMBLEMÁTICA ZUMOSOL

Por otro lado, el director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, ha detallado los avances en su nueva sección de cítricos y zumo de naranja, tras comercializar cerca de 50.000 toneladas en la última campaña.

En lugar de levantar una planta nueva en Palma del Río (Córdoba), Dcoop adquirió en concurso de acreedores las antiguas instalaciones y la enseña Zumosol. La cooperativa ha avanzado que adjudicará este próximo lunes con sus socios las obras de remodelación integral de la fábrica con el objetivo de iniciar el procesado en la próxima campaña y recuperar en el mercado una marca que consideran "emblemática".

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"En la oferta venía la marca Zumosol, conseguimos comprarla y ahora vamos a trabajar en el nuevo diseño, remodelar la fábrica y si todo sale bien podríamos ya comercializar zumo de naranja y en un futuro podremos recuperar esa marca que es emblemática, que sigue estando en la memoria y tiene valor de marca", ha subrayado.

Grupo Dcoop cerró 2025 con una facturación consolidada de la cooperativa y sus filiales españolas de 1.421 millones de euros, lo que supone un 8,5% menos respecto a los 1.554,95 millones de euros registrados en 2024, debido a la bajada de las cotizaciones.

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Así, la cooperativa alcanzó una facturación de 1.349,65 millones de euros, un 13,2% menos, debido a la bajada de las cotizaciones de las producciones.