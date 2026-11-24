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Al menos 23 personas han resultado heridas como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado con un coche bomba frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta, en el centro de la ciudad colombiana de Villavicencio, según ha confirmado la Secretaría de Salud departamental.

Los heridos sufren cuadros clínicos de diversa consideración que incluyen traumatismos craneoencefálicos, fracturas abiertas, contusiones en los pulmones, lesiones provocadas por metralla y daños auditivos, según ha informado el diario colombiano 'El Tiempo'.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha advertido de que su Gobierno no dialogará con el "narcoterrorismo". "Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta", ha manifestado el jefe de Estado en un mensaje difundido a través de redes poco después de la detonación en la Plaza Los Libertadores, un ataque en el que ha confirmado que no se han registrado víctimas mortales.

De la Espriella ha atribuido el ataque a grupos criminales que "pretenden intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz" y ha prometido una reacción "contundente e implacable" por parte de las fuerzas de seguridad. "Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo", ha subrayado.

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A esta condena se ha sumado el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero Sanabria, quien ha rechazado "con absoluta contundencia" un acto de violencia que, según ha lamentado, "llena de temor" a la localidad y amenaza "nuevamente" la tranquilidad y la vida de sus habitantes.

A través de redes sociales, el regidor ha solicitado al Ejecutivo central "todo el respaldo, acompañamiento y apoyo de la Fuerza Pública para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad" de la población, asegurando que la Administración municipal actuará de manera coordinada con el resto de autoridades para impedir que "el miedo se apodere" de la ciudad.

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Por su parte, el asesor de seguridad de la Alcaldía de Villavicencio, el coronel Germán Ayala, ha detallado en declaraciones a la emisora Blu Radio que la explosión ha dejado un balance provisional de doce personas heridas que ya han sido evacuadas y que, en principio, no revisten gravedad, principalmente personal de seguridad de la institución departamental.

De acuerdo con el responsable municipal, la onda expansiva ha provocado daños materiales en un radio de unos 500 metros, afectando gravemente a la fachada y ventanales de la Gobernación, así como a inmuebles cercanos, además de causar la destrucción total de dos locales comerciales --entre ellos una cafetería de dos plantas que se derrumbó por completo-- y al menos tres vehículos.

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Efectivos de la Policía, el Ejército, la Cruz Roja y la Defensa Civil mantienen acordonado el perímetro mientras inspeccionan los escombros de las edificaciones colapsadas para descartar que haya personas atrapadas, al tiempo que expertos en explosivos y organismos de inteligencia tratan de determinar el origen y el tipo de artefacto utilizado en el ataque.