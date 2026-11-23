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El Partido Popular y Vox prevén reformar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) si llegan al Gobierno después de las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras que PSOE y Frente Amplio han precisado que la universidad privada "no es el problema", sino que es necesaria una universidad pública "de calidad".

Así lo han manifestado este lunes representantes de las cuatro formaciones durante el debate 'Foro educación y universidades. El futuro de España ante el 29N', organizado por Europa Press y moderado por la subdirectora de Sociedad y Cultura de Europa Press, María Pin Gómez.

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En el debate, el portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Óscar Clavell, ha mencionado los cinco pilares "fundamentales" para crear un modelo universitario "potente": Autonomía; Financiación; Excelencia; Igualdad de oportunidades; Competitividad internacional; e incorporación de la Inteligencia Artificial.

"Sobre la LOSU, agradecemos al Gobierno que apruebe estas leyes pero luego no las desarrolle. El PP presentó una enmienda a la totalidad, lo que deja claro lo que queremos hacer con la LOSU. Queda clara nuestra postura", ha zanjado, apostando por aprobar "un nuevo marco normativo" que reduzca la burocracia, devuelva "la capacidad de decisión" a las universidades y garantice que, si se habla de un distrito único universitario, el acceso "tiene que ser el mismo para todos".

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Por su parte, el portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Esteban Álvarez, ha destacado que el PSOE propone una ley de equidad que garantice una financiación suficiente para la universidad pública, subrayando que el objetivo de su formación "es aumentar el número de plazas públicas".

En la misma línea que los 'populares', el diputado de Vox Carlos Flores ha apostado por una "reforma profunda" de la LOSU que ayude a avanzar hacia un modelo universitario "basado en la excelencia académica, en la cultura del esfuerzo y en la igualdad de oportunidades", así como por la implantación de una prueba de acceso a la universidad única.

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Por último, el diputado Nahuel González (Frente Amplio) ha reclamado un Pacto de Estado por la universidad pública, defendiendo que la apuesta de su formación "es abiertamente por la educación pública" y apostando por "otorgar seguridad jurídica y excelencia al sector universitario".

Sobre el debate entre la enseñanza pública y privada, Clavell ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya calificado de "'chiringuitos' a las universidades privadas": "Así las definía. El Gobierno ha estado más preocupado por perseguir a las universidades privadas que de afrontar el problema de las universidades".

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"La universidad privada no es el problema. Existe una insuficiencia de plazas en determinadas titulaciones. La calidad debe evaluarse con criterios objetivos, no en función de quién sea el titular de la universidad y esos criterios deben valer tanto para públicas como privadas", ha señalado.

En este punto, el portavoz 'popular' ha criticado el real decreto de creación de universidades aprobado por el Gobierno y que tumbó el Tribunal Supremo por falta de justificación en su tramitación urgente: "No hay mayor ejercicio de cinismo e hipocresía que este real decreto. Se las tacha de 'chiringuitos' y luego son ellos los que estudian en universidades privadas", ha puntualizado.

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Ante estas críticas, el socialista Esteban Álvarez ha explicado que el objetivo del citado decreto es "garantizar la calidad de todas las universidades", acreditando "profesorado cualificado, investigación y solvencia".

"Se trata de proteger fundamentalmente a los estudiantes, creo que aquella universidad que se vea afectada por este decreto lo que tiene que hacer es adaptarse y eso no puede suponer un problema para una universidad que sea universidad", ha aseverado, añadiendo que "muchas de las universidades privadas tienen la suficiente calidad para que este decreto no les afecte. "Y al que le afecte que ponga los medios para convertirse en una universidad y no en una academia expendedora de títulos. 'Chiringuitos', si los hay, no los puede haber", ha añadido.

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Para el diputado de Vox, el aumento de universidades privadas se ha producido precisamente ante "las carencias" del sistema público. "No estamos en contra de la creación de universidades de ningún tipo, sino de que centros públicos y privados convivan, se complementen y compitan. Lo importante no es la titularidad, sino la cualificación de su profesorado", ha dicho.

Finalmente, Nahuel González (Frente Amplio) ha coincidido en que "la privada no es el problema" y ha asegurado que su formación no tiene nada en contra de ella, pero ha advertido de que "el problema está en que necesitamos una universidad pública de calidad" y de que "no puede ser que la pública esté abandonada en muchas comunidades autónomas".

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FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTOS

En materia económica, Clavell ha reclamado contar con un "modelo estable y suficiente de financiación" contando "siempre" con las comunidades autónomas, y ha apostado por incrementar la financiación estatal para las instalaciones de la UNED, haciendo hincapié en la necesidad de contar con unos Presupuestos Generales del Estado para ello. "En casi cuatro años no ha habido Presupuestos, la primera obligación que tiene un Gobierno democrático es presentar unos Presupuestos, cosa que Sánchez se lo está pasando por el Arco del Triunfo", ha lamentado.

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Por su parte, el socialista Esteban Álvarez ha recordado que "la universidad pública se ha quedado relegada y tiene que llegar al 1% del PIB y está en el 0,8" y, sobre la UNED, ha asegurado que el Gobierno "se ha comprometido a aumentar en 2029 un 57% su presupuesto". "Parece que hay que financiar más la universidad pública, en eso estamos todos de acuerdo", ha celebrado.

Sin embargo, Carlos Flores (Vox) ha mostrado su sorpresa por el planteamiento del Ejecutivo de aumentar un 57% el presupuesto de la UNED sin unos Presupuestos Generales del Estado aprobados: "Eso es magia y no lo que hacen en los teatros de Madrid".

Nahuel González ha defendido la apuesta de Frente Amplio para destinar el 7% del PIB a la educación y ha lanzado un reproche a las formaciones de derechas: "Me congratula escuchar a PP y Vox que están de acuerdo en incrementar la financiación pública a las universidades, pero en Madrid tienen a las públicas en huelga, así que me parece que es electoralista y ajeno a la realidad".

ENSEÑANZA ONLINE Y UNED

Respecto a la educación a distancia, Clavell (PP) ha reclamado que las titulaciones online tengan "el mismo rigor académico que la presencial", aunque ha reconocido que no deben "tener sus mismos métodos ni exigir su misma presencialidad", defendiendo "una presencialidad proporcionada según las titulaciones".

A continuación, Esteban Álvarez (PSOE) ha apuntado que no entiende "cómo se puede estar en contra de garantizar una calidad mínima de la universidad". En este ámbito, ha reconocido que la enseñanza online "ha ampliado enormemente las posibilidades de mucha gente", aunque ha matizado: "Si la titulación requiere de prácticas concretas presenciales, como ocurre en el ámbito sanitario, no entiendo cómo se puede hacer una práctica a distancia".

Desde Vox, Carlos Flores ha valorado especialmente el papel de la universidad a distancia, que permite "que cualquier español, de cualquier edad, pueda acceder a una educación online de calidad", subrayando que centros como "la UNED y UNIR están en condiciones de garantizar la misma calidad que las universidades presenciales".

Por último, Nahuel González (Frente Amplio), aunque ha destacado la importancia de la presencialidad, ha apostado por regular la digitalización en las universidades y ha puesto en valor que la UNED "es una herramienta fundamental para muchas personas que compatibilizan universidad y mundo laboral".