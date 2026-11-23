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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,33 quetzales, lo que representa un aumento del 2,57% respecto al precio de cierre anterior. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,42%, aunque presenta una variación interanual negativa del -6,44%.

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El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un día consecutivo de aumento. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 15,91%, por debajo de la volatilidad de referencia de 20,66%, lo que sugiere una mayor estabilidad en su comportamiento reciente.