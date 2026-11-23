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El líder de la todavía minoría del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha prometido el nuevo Congreso investigará si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incurrido en un conflicto de intereses al presionar al gigante informático Nvidia para reincorporar a su consejero delegado, Jensen Huang.

Schumer, jefe 'de facto' del Partido Demócrata, ha culpado a Trump de anteponer "sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios a nuestra seguridad nacional" en referencia a la posiblidad de que Huang haya caído víctima de una trama de espionaje chino.

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Trump ha indicado que habló "directamente e indirectamente" con la junta directiva de Nvidia y les convenció para que tomaran la decisión de restituir a Huang: "Me he mostrado muy firme al respecto. Y mi convicción se hizo aún más fuerte al observar lo que estaba ocurriendo con la empresa, ya que, a mi juicio, representa una parte fundamental de nuestro país", ha explicado el presidente en entrevista a la CNBC.

Toda esta situación, entiende Schumer, "demuestra que no ha aprendido nada de su contundente derrota electoral" en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que acabaron con una victoria del Partido Demócrata en las dos cámaras del Congreso.

"Los demócratas ejercerán todo su poder para investigar cualquier irregularidad cometida por la Administración Trump, Jensen Huang, otros directivos de NVIDIA y cualquier persona que ponga en peligro nuestra seguridad nacional a cambio de beneficios económicos", ha concluido.