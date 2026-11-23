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Madrid, 23 nov (EFE).-

Estrasburgo (Francia).- La Comisión Europea presenta este martes su Paquete de Otoño, donde marca los principales retos de los estados miembros para el próximo año y evalúa los borradores de presupuesto de los Veintisiete y sus compromisos de disciplina fiscal.

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Lisboa.- El Parlamento de Portugal vota este martes el Presupuesto de 2027, con cambios como el IVA cero para una cesta de alimentos durante el primer trimestre o la retirada de incentivos fiscales a los alquileres de hasta 2.300 euros, en unas cuentas en las que el Ejecutivo ha previsto un estrecho margen fiscal de 0,1 % del PIB que podría comprometer su equilibrio.

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Lisboa.- La Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN) convoca una concentración ante el Parlamento para reclamar medidas contra el aumento del coste de vida coincidiendo con la votación de los presupuestos para 2027, a los que se suma el movimiento por la vivienda, que desde el sábado está acampado frente a la sede parlamentaria.

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Lima.- la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América, realiza una marcha contra el Gobierno y el Congreso de Perú para demandar un incremento del presupuesto estatal para universidades públicas. Ciudad Universitaria

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Bogotá.- Décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC, que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado con esa guerrilla pero no fue suficiente para impedir el surgimiento de nuevos grupos, como las disidencias.

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Berlín.- El ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, presenta en el pleno de la Cámara Baja el proyecto presupuestario del Estado para 2027 con el canciller, Friedrich Merz.

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Teherán.- Irán se enfrenta a un invierno con un déficit energético crónico agravado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones de energía, lo que ha llevado a las autoridades a advertir a la población de cortes de electricidad y gas en los hogares y la industria.

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Jerusalén.- Un tribunal de Jerusalén celebra una vista para decidir sobre la detención administrativa durante seis meses y sin cargos del la audiencie en el juicio contra el estudiante palestino Mahdi Tunsi, de 26 años, tras aplazar la decisión en una audiencia anterior.

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Austin (EE.UU.).- En Texas, uno de los estados de EE.UU. con las restricciones al aborto más severas, tres de cada cuatro muertes relacionadas con el embarazo registradas en 2024 pudieron evitarse, mientras que las mujeres negras no hispanas tuvieron una tasa de mortalidad 2,4 veces mayor que las mujeres blancas no hispanas, según el último informe del comité estatal, unas desigualdades que Yaneth Flores, responsable de incidencia política de la ONG Avow, define como "violencia política y racismo".

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Quito.- La búsqueda de justicia por sus hijas asesinadas llevó a cinco mujeres a organizarse y convertir su dolor en una lucha colectiva que hoy reúne a más de 50 integrantes en Madres Coraje, una fundación que acompaña a otras familias para combatir la impunidad de los feminicidios en Ecuador.

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Berlín.- Presentación de los informes federales alemanes sobre la situación de la violencia doméstica y los delitos contra las mujeres.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos y la primera dama, Donald y Melania Trump, participan en la tradicional ceremonia para indultar dos pavos antes de la cena de Acción de Gracias.

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San Juan.- La gala final de Miss Universo reúne en Puerto Rico a las candidatas de distintos países en una edición especial que conmemora los 75 años de historia del certamen de belleza.

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Roma.- El padre de Pinocho cumpliría este martes 200 años. Y no, no es el carpintero Geppetto, sino Carlo Collodi, el escritor italiano que regaló al mundo una de las figuras más universales de la literatura infantil, concebida originalmente no como el cuento amable que popularizó Disney, sino como una cruda radiografía social de la Italia rural del siglo XIX.

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Bruselas.- Presentación a la prensa del nuevo museo Kanal-Centre Pompidou, que abrirá al público el sábado 28 de noviembre en las antiguas instalaciones de Citroën, un espacio de 40.000 metros cuadrados reconvertido como espacio artístico.

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Londres.- El London Museum, considerado el mayor museo del mundo dedicado a una ciudad, inaugura su nueva sede en el antiguo mercado victoriano de Smithfield, transformado en un gran espacio cultural que, además de recorrer la historia de Londres, ofrecerá conciertos, cenas temáticas y fiestas mensuales.

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París.- Tras su máscara de superhéroe, fabricada como sus obras, con materiales de la calle, el cubano Daldo Marte asegura que se siente "emocionado" de saber que sus van a ingresar en museo de Art Brut más importante del mundo, la Collection de l'Art Brut de Lausana (Suiza).

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Azerbaiyán.- Rueda de prensa previa del partido del Barcelona contra el Sabah en el marco de la Liga de Campeones.

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Praga.- Rueda de prensa previa del partido de la Liga de Campeones entre el Villareal y el Slavia.

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Bratislava.- Rueda de prensa posterior al partido Betis vs Slovan Bratislava

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rci/EFETV

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