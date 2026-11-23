Guardar

São Paulo, 23 nov (EFE).- El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, se reunirá la próxima semana en Brasil con su homólogo, Mauro Vieira, durante la que será su primera visita al país vecino desde que fue nombrado, informó este lunes el Ministerio brasileño de Relaciones Exteriores.

El encuentro entre los jefes diplomáticos de los dos países se celebrará el próximo lunes en Brasilia, según un comunicado.

PUBLICIDAD

La visita de Blanco, nombrado canciller hace menos de un mes, refuerza la aproximación entre ambos países, después de años de distanciamiento.

Lula y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron hace dos semanas en Turquía, en los márgenes de la cumbre climática de la ONU, y acordaron retomar la relación bilateral "al más alto nivel".

Durante ese encuentro, ambos mandatarios expresaron su voluntad de negociar medidas comerciales y de ampliar oportunidades de cooperación en sectores como el energético.

El reelecto jefe de Estado brasileño tomó distancia del predecesor de Rodríguez, Nicolás Maduro, tras las múltiples irregularidades observadas en los comicios de 2024 y que dieron la victoria al líder chavista.

El Gobierno de Lula no reconoció los resultados, una postura que fue objeto de críticas por parte del Ejecutivo venezolano.

Al mismo tiempo, el líder progresista brasileño calificó de "inaceptable" la intervención militar estadounidense de enero pasado en la que Maduro fue depuesto, capturado y trasladado a Nueva York para que respondiera a un proceso judicial por narcotráfico.