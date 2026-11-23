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Los Ángeles (EE.UU.), 23 nov (EFE).- Jensen Huang regresó este lunes a la sede de Nvidia, ubicada en el estado de California, y recibió una cálida ovación de su personal tras su restitución como presidente y director ejecutivo del gigante tecnológico.

Huang fue recibido entre vítores y aplausos en la sede de la compañía, en Silicon Valley, según varios videos en redes sociales, en los que se ve los empleados de la empresa congregados en el vestíbulo principal para darle la bienvenida.

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"Voy a ser mejor director ejecutivo en este regreso", se escucha decir a Huang en un video publicado en X por el vicepresidente de investigación de Nvidia, Ming-Yu Liu.

El empresario tuvo que abandonar sus cargos de presidente y director ejecutivo el pasado 12 de noviembre a causa del escándalo motivado especialmente por su relación con Alice Huang, ejecutiva de una empresa singapurense clienta de Nvidia que se cree que puede ser una colaboradora de Pekín.

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La revelación que afecta al principal diseñador de chips estadounidense ha puesto el foco en la seguridad nacional en un momento en el que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, trata de coartar el acceso de China a los chips más avanzados para inteligencia artificial (IA).

El retorno de Huang ha recibido el apoyo expreso de Trump, quien calificó su restución al cargo como "adecuada" para "garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense".

Huang tiene previsto comparecer el próximo 1 de diciembre ante el Cámara de Representantes de Estados Unidos y dos días después ante el Senado para dar explicaciones en relación a las posibles amenazas para la seguridad nacional derivadas de su relación con Alice Huang. EFE

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(video)

Washington, 23 nov (EFE).- El presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, recién restituido, comparecerá el próximo 3 de diciembre ante el Senado de Estados Unidos, aseguró este lunes el presidente del Comité Bancario de la institución, Tim Scott.

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La noticia de la comparecencia llega horas después de que la tecnológica Nvidia anunciara su decisión de restituir a Huang tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración, dos semanas después de su dimisión motivado por el escándalo por las infidelidades y un supuesto caso de espionaje.

El Consejo de Administración votó este lunes a favor de su reincorporación tras una serie de reuniones con él, en las que, según explicó Nvidia, quedaron satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderar".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó poco después la decisión de la junta: "Los convencí. Logré cerrar el acuerdo (para el retorno de Huang)", dijo el presidente, que afirmó que "la junta directiva se mostró muy razonable".

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El republicano aseguró que Huang "no hizo nada malo" al mantener una relación con Alice Huang, ejecutiva de una compañía singapurense cliente de Nvidia que se cree que pudo colaborar con el Ministerio de Seguridad Estatal chino.

El Comité Bancario del Senado supervisa las políticas de control de exportaciones destinadas a restringir la transferencia de tecnología estadounidense sensible al extranjero.

También se espera que el próximo 10 de diciembre comparezca en el mismo comité el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para explicar cómo se aplicaron los controles de exportación de chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia a China.

Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que los demócratas usarán todo su poder para investigar a Huang, y a otros ejecutivos de la compañía.

"La prisa de la Administración Trump por restituir a Jensen Huang subraya la necesidad de que el Congreso actúe", declaró Schumer en su cuenta de X, y alertó de que el presidente "está anteponiendo sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios a nuestra seguridad nacional".

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También está previsto que Huang acuda el próximo 1 de diciembre al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en una comparecencia a puerta cerrada sobre amenazas para la seguridad nacional.