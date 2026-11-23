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Fráncfort (Alemania), 23 nov (EFE).- El euro bajó este lunes a su valor mínimo desde abril de 2025, por debajo de 1,09 dólares, después de que la tecnológica Nvidia restituyera a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración.

El euro se cambiaba hacia las 16:10 horas GMT a 1,0899 dólares, frente a los 1,0995 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

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El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0939 dólares.

La recuperación de los valores vinculados con la inteligencia artificial -Nvidia se disparó un 30 %- respaldó la cotización del billete verde porque apuntala las expectativas de subidas de tipos en EE.UU..

El euro se apreció anteriormente tras la subida de la rentabilidad de la deuda de Alemania por encima del 3,3 % tras la publicación de los datos preliminares de la actividad económica alemana de noviembre, que fueron mejores de lo esperado.

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El índice compuesto de gestores de compras de Alemania, de los sectores manufacturero y de servicios, subió en noviembre hasta 55 puntos, máximo en más de cuatro año y medio (53,4 puntos en octubre).

Un valor superior a 50 puntos indica una expansión de la actividad empresarial en el sector privado.

El crecimiento económico de la zona euro se mantiene pese a que la desaceleración en Francia sigue agudizándose, según Standard & Poor's (S&P).

El índice compuesto de la actividad total de la eurozona, de los sectores de servicios y manufacturero, se mantuvo en 51,7 puntos en noviembre, como en octubre.

Las señales de precios elevados junto con un crecimiento económico estable en toda la zona del euro "respaldarán las voces en favor de que el BCE imponga una nueva subida de tipos en diciembre", comenta el economista jefe de negocios en S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

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El euro había subido y superado los 1,10 dólares ante la caída de los precios del petróleo Brent, de referencia en Europa, hasta unos 91 dólares.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,0893 y 1,1006 dólares. EFE