Cientos de colegios en Alemania y Dinamarca han recibido a lo largo de este lunes amenazas de bomba a través de correo electrónico, un incidente que se enmarca en un incremento de este tipo de avisos falsos de amenaza que se han ido sucediendo en varios países europeos, ente ellos Irlanda, Reino Unido e Italia.
Las fuerzas de seguridad alemanas, que han apuntado a que más de 450 centros se han visto afectados, han indicado que en dichos correos, la mayoría "idénticos", se afirmaba que se habían colocado artefactos explosivos en colegios. Así, los remitentes --aún sin identificar-- amenazaban con detonarlos.
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La Oficina regional de Investigación Criminal del estado de Renania-Palatinado ha afirmado, además, que no existen indicios de que haya una amenaza real concreta. "No se considera que sean serias, de momento", ha apuntado, antes de explicar que se trata de una amenaza enviada mediante un correo masivo.
Asimismo, ha advertido de que estas amenazas no son "bromas inofensivas". "Amenazar con cometer delitos graves es en sí mismo un delito y puede acarrear consecuencias penales considerables", ha lamentado.
Por su parte, la Policía danesa ha dicho en un comunicado haber recibido informaciones "sobre varias amenazas de bomba contra diversos colegios". "Las amenazas se han enviado a escuelas de todo el país, pero hemos observado que son infundadas", ha aclarado, antes de explicar que todas han sido enviadas por correo electrónico, al igual que en el caso de Alemania.
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Aunque los agentes han apuntado a que no hay necesidad de evacuar los centros afectados, han declarado que están abordando la situación y analizando cada caso de forma individual.
En las últimas semanas se han registrado amenazas contra miles de escuelas en Italia, donde numerosos centros educativos tuvieron que ser evacuados. De igual manera, cientos de colegios en Irlanda --incluida la capital, Dublín-- recibieron en octubre y noviembre correos electrónicos con falsas amenazas de bomba. Buena parte de los casos se dieron en la histórica provincia irlandesa de Munster, mientras que en el caso de Reino Unido las amenazas se concentraron en Escocia e Irlanda del Norte.
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